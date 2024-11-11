«الأبيض» يستعد لقيرغيزستان والإصابة تبعد علي صالح

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية في معسكر السعديات، استعداداً لمواجهة نظيره منتخب قيرغيزستان، الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، واستبعد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني اللاعب علي صالح، نجم نادي الوصل، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته للعلاج والراحة.

وتضم قائمة منتخبنا 26 لاعباً، وهم: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، محمد العطاس، خالد الهاشمي، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، فارس خليل، عبدالله إدريس، ماجد راشد، يحيى نادر، ماكنزي هانت، محمد عباس، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، فهد بدر، برونو أوليفيرا، جونيور نيداي، كايو كانيدو.

من جانبه، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام من سلطنة عُمان لإدارة مباراة منتخبنا مع نظيره القيرغيزي، بقيادة أحمد الكاف «حكم ساحة»، أبو بكر سالم العامري «مساعد أول»، راشد حامد الغيثي «مساعد ثانٍ»، قاسم مطر الحاتمي «حكم رابع»، والكويتيان عبدالله جمالي «حكم فيديو»، وعبدالله عرب «مساعد حكم فيديو».