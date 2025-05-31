نجوم «الأبيض» للجمهور: انتظروا «هدية العيد»

يختتم منتخبنا الوطني الأول تدريباته على ملاعب نادي الوصل، مساء اليوم، وينقل معسكره الداخلي تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، إلى العاصمة أبوظبي.

ومواصلة المران اليومي على ملاعب نادي الجزيرة، استعداداً للقاء ضيفه منتخب أوزبكستان، في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل، في استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسيكون انتقال المعسكر للمبيت في أبوظبي، مساء اليوم، بعد التدريب لمدة 6 أيام في المعسكر الداخلي في دبي، واكتمال قائمة لاعبي منتخبنا الوطني المشاركين في التدريبات، مساء أول من أمس، بانضمام المهاجم جونيور نيداي لاعب مونبلييه، ليشارك في المران 27 لاعباً.

وهم خالد عيسى، حمد المنذري، علي خصيف، لوكاس بيمنتا، كوامي كييودو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا إيفكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبد الرحمن صالح، بدر ناصر، فابيو ليما، يحيى الغساني، زايد عبد الله، عبد الله رمضان، يحيى نادر، لوان بيريرا، ماجد حسن، علي صالح، محمد عبد الباسط، عبد الله حمد، سلطان عادل، جونيور نيبوي، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، وكايو لوكانيدو.

ومن جانبه، وعد علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني، بتقديم «هدية العيد» لجماهير الكرة الإماراتية، عندما يلاقي «الأبيض» ضيفه المنتخب الأوزبكي، يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، وقال

: إن الجميع يدرك مدى صعوبة وأهمية لقاء الخميس المقبل، في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وإن هدف عناصر منتخبنا تقديم أقصى ما لديهم من جهد، سعياً لتحقيق النتيجة الإيجابية المطلوبة من اللقاء القادم.

وإهداء ذلك إلى جماهير الدولة، وشدد على قدرة منتخبنا في الوصول إلى الهدف المطلوب، مشيداً بخبرة كوزمين، ومعرفته الجيدة بالكرة الإماراتية، وكذلك بخبرة اللاعبين المختارين في القائمة الحالية لمنتخبنا.

مشيراً إلى أن أغلب القائمة سبق ومثّلت الدولة في العديد من المحافل المهمة، ويملكون ذخيرة كبيرة من الخبرات، حتى إذا كانوا بعيدين منذ فترة طويلة عن «الأبيض».

وأعرب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ماجد حسن، عن سعادته بالعودة إلى صفوف «الأبيض»، بعد غياب طويل، وقال إن كل لاعب يرغب في نيل شرف تمثيل منتخب بلاده، وتمنى أن تكون عودته إضافة قوية للمجموعة الحالية من عناصر منتخبنا.

مشيراً إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به المدرب الروماني أولاريو كوزمين، موضحاً أن المجموعة الحالية من اللاعبين، تحتاج إلى سرعة التأقلم مع أفكار وطريقة لعب كوزمين، وسيكون دور لاعبي الشارقة الدوليين مهماً في تلك المرحلة، للوصول إلى التأقلم السريع، مع قصر فترة التحضير قبل لقاء أوزبكستان الصعب، وأكد على أن جماهير الدولة لا تحتاج إلى دعوة للحضور ومساندة «الأبيض» في مهمته الوطنية.