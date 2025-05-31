نجوم «الأبيض» للجمهور: انتظروا «هدية العيد»

ومواصلة المران اليومي على ملاعب نادي الجزيرة، استعداداً للقاء ضيفه منتخب أوزبكستان، في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل، في استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وهم خالد عيسى، حمد المنذري، علي خصيف، لوكاس بيمنتا، كوامي كييودو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا إيفكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبد الرحمن صالح، بدر ناصر، فابيو ليما، يحيى الغساني، زايد عبد الله، عبد الله رمضان، يحيى نادر، لوان بيريرا، ماجد حسن، علي صالح، محمد عبد الباسط، عبد الله حمد، سلطان عادل، جونيور نيبوي، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، وكايو لوكانيدو.
: إن الجميع يدرك مدى صعوبة وأهمية لقاء الخميس المقبل، في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وإن هدف عناصر منتخبنا تقديم أقصى ما لديهم من جهد، سعياً لتحقيق النتيجة الإيجابية المطلوبة من اللقاء القادم.
وإهداء ذلك إلى جماهير الدولة، وشدد على قدرة منتخبنا في الوصول إلى الهدف المطلوب، مشيداً بخبرة كوزمين، ومعرفته الجيدة بالكرة الإماراتية، وكذلك بخبرة اللاعبين المختارين في القائمة الحالية لمنتخبنا.
مشيراً إلى أن أغلب القائمة سبق ومثّلت الدولة في العديد من المحافل المهمة، ويملكون ذخيرة كبيرة من الخبرات، حتى إذا كانوا بعيدين منذ فترة طويلة عن «الأبيض».
مشيراً إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به المدرب الروماني أولاريو كوزمين، موضحاً أن المجموعة الحالية من اللاعبين، تحتاج إلى سرعة التأقلم مع أفكار وطريقة لعب كوزمين، وسيكون دور لاعبي الشارقة الدوليين مهماً في تلك المرحلة، للوصول إلى التأقلم السريع، مع قصر فترة التحضير قبل لقاء أوزبكستان الصعب، وأكد على أن جماهير الدولة لا تحتاج إلى دعوة للحضور ومساندة «الأبيض» في مهمته الوطنية.