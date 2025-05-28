عالم كرة القدم يتضامن مع ليفربول بعد حادثة الدهس

اتحد عالم كرة القدم في تضامنه مع ليفربول بعد حادثة الدهس التي حصلت خلال احتفاله بلقبه العشرين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أول من أمس، ما أسفر عن نقل 27 شخصاً إلى المستشفى.

وكان من المفترض أن يكون يوماً مميزاً وسعيداً بالنسبة لليفربول الذي جال لاعبوه وطواقمه الشوارع على متن حافلة مفتوحة احتفالاً بلقب الدوري، لكن الحادثة عكرت الأجواء.

وقالت الشرطة: إنها تلقت اتصالاً بعيد الساعة السادسة مساء «الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش» عقب ورود أنباء عن اصطدام سيارة بعدد من المشاة في وسط المدينة، مضيفاً إنها أوقفت رجلاً في المكان، وأفادت بأنها لا تتعامل مع الحادث أنه «عمل إرهابي».

مضيفة على لسان مساعدة قائد شرطة ميرسيسايد جيني سيمز: نعتقد أن هذا حادث معزول، ولا نبحث عن أي شخص آخر على صلة به، إنه تم توقيف رجل بريطاني يبلغ 53 عاماً وإن الحادث لا يتم التعامل معه باعتباره عملاً إرهابياً.

وكان أربعة أطفال من بين المصابين، أحدهم في حالة خطيرة، بعد أن انحرفت سيارة داكنة اللون عبر الحشد بعد دقائق من مرور حافلة اللاعبين.

وكتب الأسكتلندي كيني دالغليش أسطورة ليفربول، إن ما حصل صدمني، أرعبني وأحزنني، متوجهاً إلى المصابين بالقول: لم يكن نشيدنا أكثر ملاءمة من الآن، لن تمشي وحدك أبداً عائلتكم في ليفربول تقف خلفكم.

وصدرت عدد من الصحف البريطانية بعنوان «رعب في الموكب» الاحتفالي للفريق الذي حسم لقبه العشرين وعادل الرقم القياسي المسجل باسم غريمه مانشستر يونايتد قبل أربع مراحل على نهاية الموسم بفوزه الكاسح على توتنهام 1-5، لكنه استلم الكأس واحتفل بين جماهيره بعد المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة التي تعادل فيها مع كريستال بالاس 1-1.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق: أنا وعائلتي نشعر بالصدمة ومحطمون، أفكارنا مع كل المصابين والمتضررين. لن تسيروا وحدكم أبداً. ووصفت صحيفة «دايلي مايل» ما حصل بأنه «مذبحة»، وتحدثت صحيفة «آي بيبر» عن «حادث مروع»، فيما رأت صحيفة «ذي غارديان» أن احتفالات النادي «غرقت في حالة من الفوضى» بسبب الحادث.

وبالنسبة لصحيفة «ذي صن»، فما حصل كان «كابوساً» أرخى بظلاله على المدينة الشمالية وناديها العريق الذي كتب على موقع إكس «أفكارنا وصلواتنا مع عائلات ضحايا هذا الحادث الخطير».

وعلق نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس على ما حصل قائلاً: أفكاري ودعواتي مع جميع المتضررين الذين حضروا احتفال ليفربول بلقب الدوري! يا له من عمل أخرق.

كما تضامن العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول وكتب غريمه اللدود مانشستر يونايتد: أفكارنا مع نادي ومدينة ليفربول بعد الحادث المروع الذي وقع.

وعلى الجانب الأزرق من ميرسيسايد، قال الجار اللدود إيفرتون: أفكارنا مع جميع المتضررين من هذا الحادث الخطير في مدينتنا، فيما كتب مانشستر سيتي الذي تنازل عن لقب الدوري لصالح ليفربول، أفكار جميع من في مانشستر سيتي مع المصابين أو المتضررين من الحادث الذي وقع في موكب احتفال ليفربول باللقب.

وكتب رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو: أفكاري ودعواتي مع جميع المتضررين»، تقف كرة القدم مع ليفربول وجميع مشجعيه في أعقاب الحادث المروع الذي وقع خلال الاحتفال باللقب.