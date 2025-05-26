منتخبنا الوطني يبدأ استعداداته لتصفيات المونديال غداً في ملعب زعبيل بدبي

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين اليوم، عن انطلاق تجمع المنتخب غدا، في استاد زعبيل بدبي، استعداداً لخوض الجولتين الحاسمتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أمام منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل.

وكان الجهاز الفني، أعلن أمس، عن قائمة تضم 27 لاعبا استعدادا لخوض المباراتين المقبلتين.

ومنتخبنا الوطني حالياً بالمركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلف إيران المتصدرة بـ20 نقطة، وأوزبكستان صاحبة المركز الثاني بـ17 نقطة.





