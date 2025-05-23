دبي تستضيف نهائيات «أبطال آسيا» للسلةللمرة الثانية على التوالي

أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا، ومقره بيروت، عن استضافة دبي لنهائيات بطولة دوري أبطال آسيا للأندية لكرة السلة 2025، خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو المقبل، للعام الثاني على التوالي، بعد نجاح النسخة الافتتاحية التي احتضنتها دبي العام الماضي.

ويتقدم قائمة المشاركين فريق الرياضي اللبناني حامل اللقب، إلى جانب فريق طبیعت الإيراني،كما تأهلت فرق جيجيانج جوانجشا ليونز الصيني، وتشانجوون إل جي ساكرز الكوري، وميرالكو بولتس الفلبيني. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة قريباً عن مراسم سحب القرعة.