قرعة كأس العرب ومونديال الناشئين في الدوحة 25 الجاري

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولتي كأس العرب، وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم، المزمع استضافتهما في العاصمة القطرية الدوحة، أن حفل قرعة البطولتين سيقام في قطر 25 الجاري، ويشارك 16 منتخباً عربياً في كأس العرب، التي ستقام من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث تأهل 9 منهم تلقائياً، بناء على مراكزهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بما يشمل منتخب الجزائر حامل اللقب، ومنتخب قطر المستضيف، فيما تتأهل المنتخبات السبعة المتبقية من خلال تصفيات تقام نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في مونديال تحت 17 سنة، 48 منتخباً، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات «فيفا»، وستحتضن قطر 5 نسخ متتالية من البطولة حتى 2029.