العرب على أبواب مشاركة قياسية في «مونديال 2026»



تقترب المنتخبات العربية من تحقيق مشاركة قياسية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، بعدما حجزت الأردن وتونس والمغرب مقاعدها رسمياً في مونديال 2026، ومن المنتظر أن تتسع القائمة لتشمل بين 3 و4 منتخبات أخرى بنهاية التصفيات الأفريقية والملحق الآسيوي الشهر المقبل.

يأتي المنتخب المصري على رأس المنتخبات العربية المرشحة للوصول إلى مونديال 2026، بما أنه يحتل صدارة المجموعة الأولى بـ20 نقطة ويكفيه فوز واحد في مباراتيه الأخيرتين في أكتوبر المقبل، أمام جيبوتي أو غينيا بيساو للتأهل رسمياً، ومثله المنتخب الجزائري الذي يحتاج إلى فوز واحد في مباراتيه المقبلتين للتأهل رسمياً للنهائيات، بقطع النظر عن نتائج المباريات الأخرى.



أما المنتخب السادس الذي سيكون ضمن القائمة العربية في المونديال، فهو أمر مؤكد، وسيأتي من ضمن المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي، التي تضم 3 منتخبات عربية، وهي قطر والإمارات وعمان، ويمكن أن تتعزز القائمة بمنتخب سابع من المجموعة الثانية للمحلق التي تضم منتخبين عربيين هما العراق والسعودية اللذان سيتنافسان مع أندونيسيا على بطاقة واحدة.

ومنذ عام 1978 لم تنقطع المشاركة العربية في كأس العالم، حيث شارك منتخب عربي واحد على الأقل في كل دورة من النهائيات، وسجلت النسختان الأخيرتان في روسيا 2018 وقطر 2022 المشاركة الأكبر للعرب بـ4 منتخبات.



حقق المنتخب المصري أول مشاركة عربية في تاريخ كأس العالم وكان ذلك في مونديال 1934، ثم انقطعت المشاركة العربية حتى عام 1970.

وعلى امتداد تاريخ كأس العالم وحتى التصفيات الحالية، وصلت 9 منتخبات عربية إلى النهائيات، وهي المغرب والسعودية وتونس، الجزائر، ومصر، والكويت، والإمارات، والعراق، وقطر وأخيراً الأردن.

وينفرد منتخبا تونس والمغرب بالرقم القياسي لعدد مرات التأهل لكأس العالم بين المنتخبات العربية بـ7 مرات لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بـ6 مرات، ومازال الأخضر السعودي يحافظ على آماله للوصول إلى المونديال للمرة السابعة عبر تصفيات الملحق أكتوبر المقبل، ويملك المنتخب الجزائري 4 مشاركات وبات قريباً من التأهل للمرة الخامسة في تاريخه، بما أنه يتصدر مجموعته حالياً بـ19 نقطة قبل جولتين من انتهاء التصفيات.



المغرب

شارك أسود الأطلس في نسخ 1970 و1986 في المكسيك و1994 في أمريكا و1998 في فرنسا و2018 في روسيا و2022 في قطر.

وحقق المنتخب المغربي في نسخة 1986 أول تأهل عربي للدور ثمن النهائي حين فاز بثلاثة أهداف لهدف على البرتغال ليواجه ألمانيا في دور الستة عشر ويخرج بهدف دون رد حمل توقيع لوثر ماتيوس، وواصل أسود الأطلس تألقهم في كأس العالم بوصولهم إلى المربع الذهبي في مونديال قطر وإحرازهم المركز الرابع.



تونس

تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، وسيشارك في مونديال 2026 للمرة الثالثة على التوالي، سجل منتخب تونس أول فوز للعرب في تاريخ كأس العالم عام 1978، وذلك عندما فاز على المكسيك بنتيجة 3 ـ 1.



السعودية

جاءت المشاركة الأولى للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم في نسخة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم تأهل 3 مرات متتالية في مونديال فرنسا 1998 ثم كوريا الجنوبية واليابان 2002 وألمانيا 2006، قبل أن يغيب في نسختي 2010 و2014 ويعود إلى نسختي روسيا 2018 وقطر 2022، وسيخوض مباريات الملحق الآسيوي الشهر المقبل بحثاً عن الـتأهل السابع في تاريخه.



الجزائر

شارك المنتخب الجزائري 4 مرات في النهائيات، إسبانيا 1982، ومونديال المكسيك 1986، ومونديال جنوب إفريقيا 2010، ومونديال البرازيل 2014، واقترب من تحقيق المشاركة الخامسة، لكونه يتصدر مجموعته بفارق 4 نقاط عن منافسيه المنتخبين الأوغندي والموزمبيقي.



مصر

شاركت مصر 3 مرات في كأس العالم، كانت الأولى في مونديال 1934 ثم غابت أكثر من نصف قرن قبل أن تصل من جديد إلى النهائيات في إيطاليا 1990، وآخر ظهور لـ«الفراعنة» في المونديال كان في روسيا 2018.



مشاركة واحدة

تحمل 4 منتخبات مشاركة واحدة في رصيدها، وهي الكويت التي شاركت في مونديال إسبانيا 1982، والمنتخب الإماراتي في مونديال إيطاليا 1990، والعراق في مونديال المكسيك 1986، وقطر في مونديال 2022، وتملك المنتخبات الثلاثة الأخيرة (الإمارات، قطر، والعراق) فرصة للوصول إلى النهائيات للمرة الثانية من خلال مباريات الملحق الآسيوي، فيما يستعد منتخب الأردن لخوض أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم في النسخة المقبلة.