12 مباراة تكمل جاهزية الإمارات وعمان وقطر لملحق المونديال



خاضت منتخبات الإمارات وعمان وقطر، 12 مباراة ودية، ضمن معسكراتها الداخلية والخارجية، استعداداً لخوض الملحق الآسيوي للمجموعة الأولى، والمقرر في قطر، بمشاركة المنتخبات الثلاثة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك العام المقبل، وينفرد «الأبيض» الإماراتي بتحقيق العلامة الكاملة في جميع تجاربه الودية، بتحقيق الفوز في 4 مباريات، مقابل فوز «الأحمر» العماني في مباراتين، والتعادل في مباراة، وخسارة مثلها، و«العنابي» القطري بالفوز في مباراة، والتعادل في مثلها، وخسارة مباراتين.



وبدأ إعداد «الأبيض» بعد نهاية المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية، وتأكد استمرار تحدي تحقيق حلم الوصول للمونديال، بعد مشاركة وحيدة في مونديال إيطاليا عام 1990، بمواجهة منتخبي عمان وقطر ضمن الملحق الآسيوي يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، الملحق الآسيوي، وذلك من خلال معسكر خارجي أقيم في النمسا، خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 6 أغسطس الماضيين، واستدعى المدرب الروماني كوزمين أولاريو، 5 لاعبين جدد، وهم نيكولاس خيمينيس، غاستون سواريز، روبن فيليب، ريتشارد أكونور، وإيريك دي مينيزيس، ومعهم في القائمة كل من خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وعدلي محمد في حراسة المرمى، وأمامهم في الدفاع كوامي أوتون، خليفة الحمادي، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ساشا إيفكوفيتش، وماركوس ميلوني، وفي الوسط علي صالح، نيكولاس خيمينيز، فابيو ليما، لوان بيريرا، ماجد حسن، حارب عبد الله، يحيى الغساني، ماكنزي هانت، عبد الله رمضان، يحيى نادر، وليثري سيلفا، وفي الهجوم كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أوليفيرا، وكايو كانيدو.



واستبعد ماجد حسن من معسكر النمسا في ساعاته الأولى، بسبب إصابة تعرض لها في مشاركة ودية مع فريقه الشارقة، ولم يكمل فابيو دي ليما المعسكر للإصابة أيضاً، وعاد اللاعبون إلى الدولة لإكمال العلاج، فيما خاض بقية زملائهم بالمنتخب الإماراتي مباراتين وديتين، فازوا فيها على فريقي برافو السلوفيني 2-1، وليتشي الإيطالي 3-1، وكان الموعد بعد العودة إلى الدولة مع معسكر داخلي مغلق بدبي، عقب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وامتد من 25 أغسطس الماضي إلى 9 سبتمبر الجاري، وخاض فيها «الأبيض» مباراتين وديتين على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، وحقق فيهما الفوز على منتخبي سوريا 3-1، والبحرين 2-1، واستدعى لخوضه محمد عوض الله المحترف في الدوري البولندي، ليكون الوجه الجديد الوحيد في القائمة التي ضمت اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، وأمامهم في خط الدفاع، إيريك، ساشا إيفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، زايد سلطان، خليفة الحمادي وروبن فيليب، وفي خط الوسط، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماكنزي هايت، محمد عبد الباسط، محمد عوض الله، نيكولاس خيمينيز، غاستون سواريز، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، فابيو دي ليما وكايو لوكاس، وتواجد في خط الهجوم، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا وكايو كانيدو.



وفي المقابل، بدأ المنتخب العماني تحضيراته للملحق الآسيوي، بالإعلان يوم 16 يوليو الماضي، عن التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لتولي مسؤولية «الأحمر» بديلاً للمدرب الوطني رشيد جابر، وبدأ كيروش العمل رسمياً بمعسكر داخلي من 6 إلى 9 أغسطس الماضي، وضم اللاعبين إبراهم المخيني، فايز الرشيدي، بلال البلوشي، أحمد الرواحي، أحمد الكعبي، أحمد الخميسي، مصعب الشقصي، خالد البريكي، محمود المشيفري، علي البوسعيدي، أمجد الحارثي، ثاني الرشيدي، غانم الحبشي، سلطان المرزوق، عاهد المشايخي، حاتم الروشدي، عبد الله فواز، أرشد العلوي، حارب السعدي، مصعب المعمري، زاهر الاغبري، عبد الرحمن المشيفري، جميل اليحمدي، أحمد الريامي، عصام الصبحي، المنذر العلوي، محمد الغافري، صلاح اليحيائي، ناصر الرواحي، محسن الغساني، ثم قام الجهاز الفني باستدعاء جمعة الحبسي، بديلاً للمصاب خالد البريكي.



وبعد نهاية المعسكر الداخلي، توجه «الأحمر» لإقامة معسكر في تركيا من 20 إلى 27 أغسطس الماضي، ولم يخض خلاله الفريق أي مواجهات ودية، وتوجه بعدها مباشرة إلى المشاركة في بطولة كأس أمم اتحاد وسط آسيا، في كل من طاجيكستان وأوزبكستان، من 29 أغسطس الماضي على 8 سبتمبر الجاري، وأنهى فيها المنتخب العماني مشواره باحتلال المركز الرابع، بخسارته أمام المنتخب الهندي 2-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراة تحديد المركز الثالث بالتعادل 1-1، وقبلها في دور المجموعات، تعادل مع منتخب أوزبكستان 1-1، وفاز على منتخب قرغيزستان، حين قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2-1، في الوقت بدل الضائع من المباراة، بفضل ثنائية عصام الصبحي، ثم فاز على تركمانستان أيضاً بنتيجة 2-1، بعدما سجل مهاجم يونايتد بانكوك التايلاندي محسن الغساني، هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع.



أما المنتخب القطري، فبدأ التحضيرات للملحق الآسيوي بمعسكر خارجي في مدينة غينبرغ النمساوية، من 11 إلى 27 يوليو الماضي، تحت قيادة مدربه الإسباني جولين لوبيتيجي، وشهدت قائمة «العنابي» انضمام لاعب السد غيليرمي توريس للمرة الأولى، ومعه المدافعان الجديدان يوسف أيمن وعبد الله اليزيدي، وعودة القائد السابق حسن الهيدوس، واكتملت القائمة باللاعبين مشعل برشم، صلاح زكريا، مروان شريف، وشهاب الليثي في حراسة المرمى، ومعهم أحمد الجانحي، أحمد الراوي، أحمد سهيل، أحمد فتحي، أكرم عفيف، إسماعيل محمد، إدميلسون جونيور، المعز علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، جاسم جابر، حازم أحمد، طارق سلمان، عاصم مادبو، عبد العزيز حاتم، عبد الله يوسف، محمد مونتاري، مصطفى طارق، همام الأمين، كريم بوضياف، محمد مناعي، ويوسف عبد الرزاق، وتم استدعاء الثنائي نبيل عرفان ومحمد خالد للمعسكر، بعد السماح بغياب لاعبي نادي الدحيل، لمشاركة فريقهم في تمهيدي دوري أبطال آسيا للنخبة، وخاض «العنابي» في معسكر النمسا، مباراتين وديتين، فاز في الأولى على فريق ميتاليست الأوكراني 2-0، وخسر الثانية أمام فريق أودينيزي الإيطالي 0-3.



وعاد المنتخب القطري لإقامة معسكر داخلي خلال التوقف الدولي الأخير، وشهدت القائمة المختارة للمعسكر تغييرات كبيرة عن معسكر النمسا، بغياب الهيدوس والمعز علي بسبب الإصابة، واستبعاد حارسي المرمى مروان شريف وشهاب الليثي، وعودة حارس الريان محمود أبو ندى، ومدافع الدحيل سلطان البريك، ومدافع الوكرة المهدي علي، واكتملت القائمة باللاعبين مشعل برشم وصلاح زكريا في حراسة المرمى، ومعهم أحمد الجانحي، أحمد الراوي، أحمد سهيل، أحمد فتحي، أكرم عفيف، أحمد علاء، إسماعيل محمد، إدميلسون جونيور، بسام الراوي، المهدي علي، بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، جاسم جابر، طارق سلمان، عاصم مادبو، عبد العزيز حاتم، جيليرمي توريس، كريم بوضياف، محمد خالد، محمد مناعي، محمد مونتاري، وهمام الأمين، وخاض «العنابي» خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين، وتعادل في الأولى مع البحرين 2-2، وخسر الثانية أمام روسيا 1-4.



والجدير بالذكر أن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي، تبدأ بمواجهة قطر وعمان في 8 أكتوبر المقبل، وتليها مباراة الإمارات وعمان يوم 11 في الجولة الثانية، وتختتم بلقاء الإمارات وقطر يوم 14 من الشهر نفسه، فيما تضم المجموعة الثانية للملحق، المنتخب السعودي المستضيف، ومنتخبي العراق وإندونيسيا، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أما صاحبا المركز الثاني في المجموعتين، فسيلتقيان في مواجهتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال.