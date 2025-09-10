مصر وجنوب أفريقيا تقتربان من التأهل للمونديال





اقتربت كل من مصر وجنوب أفريقيا كثيراً من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادلهما مع بوركينا فاسو ونيجيريا على التوالي، فيما حققت منتخبات سيراليون، توغو، النيجر، كينيا وناميبيا، انتصارات مهمة، أبقت آمالها في التأهل قائمة، وقطعت الرأس الأخضر خطوة كبيرة نحو المونديال، بفوزها على الكاميرون، وسجلت السنغال فوزاً مثيراً على الكونغو الديمقراطية، لتتربع على صدارة المجموعة الثانية، بعد يوم مثير من التصفيات الأفريقية، والتي يتأهل منها أصحاب الصدارة في المجموعات التسع مباشرة إلى المونديال، فيما تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، ملحقاً قارياً، يمنح الفائز بطاقة المشاركة في الملحق العالمي.



واضطرت مصر لانتظار جولة أخرى، قبل تأكيد تأهلها إلى المونديال عن المجموعة الأولى، وذلك بعد تعادلها مع بوركينا فاسو بدون أهداف، في مباراة اتسمت بغياب الفرص السانحة للتسجيل، وعززت مصر صدارتها للترتيب برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، بينما تقدمت سيراليون إلى المركز الثالث، بوصولها إلى 12 نقطة، بتغلبها بهدفين دون مقابل على إثيوبيا، التي ودّعت التصفيات رسمياً، باحتلالها المركز الخامس قبل الأخير برصيد 6 نقاط، ومعها جيبوتي في المركز السادس الأخير بنقطة واحدة، بينما تحتل غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.



وفي المجموعة الثانية، نجحت السنغال في قلب تأخرها بهدفين إلى فوز دراماتيكي على الكونغو الديمقراطية، لتستعيد صدارة المجموعة، بوصولها إلى 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني، وفازت توغو على السودان 1-0، وهي الخسارة الثانية للسودان على التوالي في سبتمبر الجاري، وتعادلت موريتانيا سلبياً مع جنوب السودان، وتحتل السودان وتوغو وموريتانيا وجنوب السودان المراكز من الرابع إلى السادس بالترتيب، برصيد 12 و7 و6 و4 نقاط.



وفي المجموعة الثالثة، عززت رواندا آمالها في بلوغ كأس العالم للمرة الأولى، بعد فوز صعب على زيمبابوي 1-0، ووصل منتخب «الدبابير» إلى 11 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن صاحبة المركز الثالث نيجيريا، بعد تعادلها 1-1 مع مضيفتها جنوب أفريقيا، التي بقيت في الصدارة بوصولها إلى 17 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيفة بنين، التي فازت 4-0 على ضيفتها ليسوتو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، وتبقى زيمبابوي في المركز السادس الأخير برصيد 4 نقاط.



في المجموعة الرابعة، وضع منتخب الرأس الأخضر نفسه في موقف مثالي للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى، بعد أداء فردي رائع من دايلون ليفرامينتو، قاد به فريقه لفوز تاريخي وثمين على غريمه الكاميرون 1-0، ولتتصدر «القروش الزرقاء» الآن الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الكاميرون في الوصافة، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية التصفيات، كما فازت أنغولا على موريشيوس 3-1، وأنعشت آمالها الضئيلة في التأهل عبر الملحق، حيث رفعت رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الرابع، وبفارق 4 نقاط عن ليبيا في المركز الثالث، وتحتل موريشيوس وإسواتيني المركزين الخامس والسادس برصيد 5 نقاط ونقطتين بالترتيب.



وفي المجموعة الخامسة، خسرت تنزانيا أمام النيجر 0-1، لتقلص النيجر في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، الفارق مع تنزانيا الوصيف، إلى نقطة وحيدة في ترتيب المجموعة التي حسمت المغرب بطاقتها المؤهلة مباشرة للمونديال، بتعزيز صدارتها بوصولها إلى 21 نقطة، وتأتي زامبيا رابعاً برصيد 4 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الكونغو الخامس، وتتذيل إريتريا الترتيب دون نقاط.

وفي المجموعة السادسة، اكتسحت كينيا ضيفتها سيشيل 5-0، ووصلت إلى 9 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير، وبقت سيشيل دون نقاط في المركز السادس الأخير، وودع المنتخبان التصفيات، ومعهما غامبيا، على الرغم من فوزها على بوروندي 2-0، بعدما خسرت كل من غامبيا وبوروندي حظوظها في المنافسة على مركز مؤهل إلى النهائيات أو الملحق، باحتلالهما بالترتيب المركزين الثالث والرابع برصيد 10 نقاط، فيما تعادلت الغابون سلبياً مع كوت ديفوار، التي حافظت على الصدارة بوصولها إلى 20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الغابون في الوصافة.



وفي المجموعة الثامنة، فازت ناميبيا على ساو تومي وبرينسيب 3-0، وعززت وجودها في الوصافة، بوصولها إلى 15 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ليبيريا في المركز الثالث، بينما حصلت تونس على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة، بتصدرها للترتيب برصيد 22 نقطة، ويحتل منتخبا ملاوي وغينيا الاستوائية المركزين الرابع والخامس، برصيد 10 نقاط لكل منهما، وتقبع ساو تومي وبرينسيب في المركز السادس الأخير دون نقاط.