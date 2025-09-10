قرعة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية 2 أكتوبر



تجرى في الثاني من أكتوبر 2025، قرعة بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، بعدما اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، المقررة في السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026، مع ختام التصفيات القارية، بحجز 15 منتخباً مقاعدهم في البطولة.



وتأهل للمنافسة في البطولة المقبلة، 11 منتخباً متصدراً للمجموعات، وهي الأردن، اليابان، فيتنام، أستراليا، قرغيزستان، تايلاند، العراق، قطر، إيران، كوريا الجنوبية، وسوريا، وأفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، وهي الصين، أوزبكستان، لبنان، والإمارات، لينضموا إلى منتخب السعودية المضيف، بطل نسخة 2022.



وحجز منتخب الأردن بطاقته بعد أداء مثالي، أنهاه بالفوز 2-1 على تركمانستان، لينهي التصفيات بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وتأهل منتخب اليابان بطلاً للمجموعة الثانية، بعد أن اختتم مشواره بالفوز الكبير 6-1 على الكويت، وحقق العلامة الكاملة أيضاً.



أما منتخب فيتنام، وصيف نسخة 2018، ففرض سيطرته على المجموعة الثالثة، محققاً الفوز الثالث على التوالي، بتغلبه على اليمن 1-0، وفي المجموعة الرابعة، تصدرت أستراليا الترتيب، بعد تعادلها السلبي مع الصين، وأنهى المنتخبان المنافسة برصيد 7 نقاط، وتأهلت الصين إلى النهائيات ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني.



وأكد منتخب قرغيزستان مشاركته التاريخية الأولى في النهائيات، بعدما تصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن أوزبكستان بطل نسخة 2018، حيث فاز 6-0 على سريلانكا، لينهي المشوار برصيد 7 نقاط، أما منتخب أوزبكستان، الذي تغلب على فلسطين 2-1، بفضل هدف متأخر، فتأهل بدوره إلى النهائيات ضمن أفضل منتخبات في الوصافة.

وفي المجموعة السادسة، احتاج منتخب تايلاند إلى هدف متأخر ليتفوق على ماليزيا 2-1، ليخطف الصدارة بفارق الأهداف أمام لبنان، الذي عاش فرحة مزدوجة، إذ فاز على منغوليا 3-0، وتأهل هو الآخر إلى النهائيات ضمن أفضل منتخبات المركز الثاني.



وحسم منتخب العراق، بطل النسخة الأولى عام 2013، صدارة المجموعة السابعة، بتعادل سلبي مع كمبوديا، وفي المجموعة الثامنة، خطف منتخب قطر الفوز على البحرين 2-1، بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع، ليحجز صدارة المجموعة، وأكد منتخب إيران، الغائب عن النسخة الماضية، عودته القوية عبر صدارة المجموعة التاسعة، بفوزه على الإمارات 3-2، والتي ضمنت، رغم الخسارة، مقعدها ضمن أفضل منتخبات المركز الثاني.



واعتلى منتخب كوريا الجنوبية، بطل نسخة 2020، صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة، بفوزه 1-0 على إندونيسيا، بينما نجح منتخب سوريا في تحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة الحادية عشرة، بفوزه على طاجيكستان 1-0، بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.