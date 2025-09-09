«ليكيب»: زيدان يستعد لخلافة ديشامب



أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الشهيرة أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتجه لتعيين زين الدين زيدان مدرب ولاعب ريال مدريد السابق مدرباً للمنتخب الفرنسي بعد مونديال 2026، خلفاً للمدرب الحالي ديديه ديشامب.



وقالت الصحيفة: إن زيدان سيخلف ديشامب بعد كأس العالم 2026، وإن لم يصرح بذلك، إلا أنه يتحضر بالفعل لمنصبه الجديد على رأس المنتخب الفرنسي.



وتسري شائعة تعيين زيدان مدرباً للمنتخب الفرنسي منذ فترة طويلة، ويبدو أن هذه اللحظة آتية، مع أننا سننتظر لنرى متى سيتولى لاعب ريال مدريد السابق مسؤولية المنتخب الفرنسي.

وأشارت «ليكيب» إلى أنه خلال احتفالية الذكرى 27 بفوز فرنسا بكأس العالم 1998، في مركز Z5 في «آكس أون بروفانس» كان الجميع يتحدث عن أن زيدان سيكون المدرب المقبل لمنتخب الديوك.



لم يحضر ديشامب هذا الحدث، لتواجده في الولايات المتحدة لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، والذي انتهى بنتيجة 3-0، حضر الحفل أساطير فرنسية مثل بلان، وبوغوسيان، وفينسنت كانديلا، وبارتيز، وكاريمبو، وبوتيه، وديوميد، وإيميه جاكيه، إلى جانب بوغبا وبلاتيني كضيوف شرف.



ووفقاً للصحيفة، انبهر زين الدين زيدان، بحديث زملائه حول مستقبله مع «الديوك»، وأشارت إلى أن مدرب ريال مدريد السابق شارك لوران بلان أسراراً حول تجربة الأخير بين عامي 2010 و2012.