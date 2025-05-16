الدوري الإماراتي يتطور.. ومنتخب مصر على الطريق الصحيح

عندما تتحدث عن الإعلام الرياضي في مصر، لا بد أن يتصدر مدحت شلبي المشهد.. فهو الصوت الذي رافق أجيالاً من الجماهير في لحظات الفرح والانكسار، والمعلق الذي أضفى على المباريات نكهة خاصة، بكلماته وتعليقاته التي لا تُنسى..



«الأبيض» يحتاج مشروعاً طويل المدى.. والعين الأقرب إلى قلبي

دفعت ثمن صراحتي بالإيقاف 3 مرات خلال مسيرتي الإعلامية

وفي حوار خاص مع «البيان»، تحدث شلبي عن الكرة الإماراتية، وواقع الكرة المصرية ورؤيته للساحة الإعلامية، ولم يخلُ حديثه من صراحته المعتادة وروحه المرحة التي لطالما ميزته.

وتالياً نص الحوار:

ما تقييمك لمستوى منتخب الإمارات؟ وما الذي ينقصه للتأهل إلى المونديال؟

المنتخب الإماراتي يملك عناصر مميزة، لكن الوصول إلى كأس العالم يتطلب مشروعاً طويل الأمد واستقراراً فنياً وإدارياً، الإمكانيات موجودة، والنجاح يحتاج إلى خطة واضحة.

كيف ترى دوري أدنوك للمحترفين؟

الدوري الإماراتي في تطور مستمر من حيث التنظيم والمنافسة، والأندية أصبحت أكثر طموحاً سواء على الصعيد المحلي أو القاري، هناك حضور قوي على مستوى التعاقدات الأجنبية، إلى جانب تطور ملحوظ في البنية التحتية والإدارة الفنية، شباب الأهلي نجح في حسم لقب الدوري هذا الموسم بعد منافسة مع الشارقة، وهو ما يعكس قوة الصراع المحلي.. كما أن فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، وتأهل الشارقة إلى نهائي نسخة دوري أبطال آسيا من هذا الموسم، يؤكد أن الفرق الإماراتية باتت تملك حضوراً آسيوياً كبيراً، ومكانة متقدمة على مستوى القارة.

ما هو الفريق الأقرب إليك في الإمارات؟ ومن هو اللاعب الذي يلفت نظرك؟

أحب متابعة فريق العين، وأرى أن سفيان رحيمي من أبرز اللاعبين في الدوري، لما يملكه من مهارة وشخصية داخل الملعب.

كيف ترى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن؟

تولي حسام حسن مسؤولية المنتخب كان قراراً جريئاً، فهو يملك شخصية قوية وخبرة كبيرة كلاعب ومدرب، ويعرف جيداً طبيعة اللاعب المصري وكيفية التعامل معه، النتائج حتى الآن تُعد بداية مبشرة، لكن التحدي الحقيقي سيكون في الثبات على المستوى وتطوير الأداء الجماعي مع الوقت، أما فيما يخص التأهل إلى كأس العالم، فالفرصة هذا العام تبدو أكبر من أي وقت مضى، بفضل النظام الجديد للتصفيات وزيادة عدد المقاعد.. ومع ذلك، لا مجال للاستهانة، فالمشوار يحتاج إلى تركيز شديد، وتجهيز بدني ونفسي وفني للاعبين، وفيما يتعلق بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية، فالمهمة صعبة نظراً لقوة المنافسة، لكن بالاعتماد على أصحاب الخبرة وتوظيف الطاقات المتوفرة بشكل سليم، يمكن للمنتخب الذهاب بعيداً وترك بصمة حقيقية في البطولة.

هل تعتبر نفسك صانعاً لـ«كاريزما» التعليق الرياضي؟

أعتقد أن الجمهور هو صاحب الحكم الحقيقي، عندما أجد أن هناك عدداً من العبارات التي استخدمتها أصبحت متداولة ويحفظها الناس، فهذا دليل على التأثير.. وهذا ما يسعدني ويشعرني أنني جزء من ذاكرة الجمهور.

هل تعرضت لضغوط أو محاولات لتقييد أسلوبك في التعليق؟

نعم، لقد تم إيقافي ثلاث مرات خلال مسيرتي الإعلامية، وكان ذلك نتيجة لصراحتي في الطرح وتعبيري الصادق عن آرائي دون تزييف أو مجاملة، أنا لا أجيد التلوين أو السير في المنطقة الرمادية، وهذا الأسلوب الصريح قد لا يُرضي البعض أحياناً، لكنه يمثلني ويعكس قناعتي بأن الإعلامي الحقيقي لا بد أن يكون واضحاً مع جمهوره، هي ضريبة يدفعها كل من يقرر أن يكون أميناً مع الكلمة، وأعتقد أن ثقة الجمهور في مصداقيتي كانت دوماً المكافأة الأهم.

ما رأيك في الجيل الجديد من المعلقين؟ هل ترى بينهم خليفة لمدحت شلبي؟

من الصعب أن يُحدد الإنسان خلفاً لنفسه، فالأمر في النهاية يعود إلى الجمهور، فهو من يمنح الشرعية لأي اسم في هذا المجال.. هناك بعض الأصوات الشابة التي تمتلك الموهبة والحضور، لكن الاستمرارية والتأثير الحقيقي لا يصنعهما سوى الزمن والتجربة.

من الفريق الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم؟

المؤشرات الحالية تقول إن الأهلي هو الأقرب، رغم أن بيراميدز يقدم موسماً قوياً ويملك عناصر مميزة، إلا أن ثقافة الفوز التي يتمتع بها الأهلي، وخبرته الطويلة في حسم المباريات المصيرية، تمنحه أفضلية واضحة في الأمتار الأخيرة من السباق.

ما رأيك في استعانة الزمالك هذا الموسم بأربعة مدربين؟

تعدد المدربين بهذا الشكل خلال موسم واحد يعكس بوضوح حجم عدم الاستقرار الفني داخل الفريق، جوزيه جوميز قرر الرحيل بإرادته، بينما تمت إقالة جروس في وقت لم يكن كافياً لتطبيق أفكاره، بيسيرو أيضاً لم يحصل على فرصة كاملة، أما أيمن الرمادي، فرغم صعوبة المهمة، إلا أنه مدرب يمتلك خبرة بالدوري المصري، وقد ينجح في تهدئة الأمور إذا توفرت له البيئة المناسبة، لكن ما يحتاجه الزمالك فعلياً هو تحقيق الاستقرار الفني، بدلاً من الاستمرار في تغيير المدربين بشكل متكرر.

كيف تقيّم أداء الأهلي في الفترة الأخيرة؟

الأهلي مر بفترة تراجع ملحوظة على المستوى الفني، ورغم ذلك يظل قادراً على حصد النقاط بفضل خبرة لاعبيه وقوة شخصيته.

لو كنت مسؤولاً عن الرياضة في مصر، ما أول قرار ستتخذه؟

سأخصص ميزانيات ضخمة لإنشاء مراكز شباب في كل المحافظات، كما سأعمل على مكافحة مواقع المراهنات التي باتت تهدد مستقبل الشباب.

هل يفكر مدحت شلبي في اعتزال العمل الإعلامي؟

عند اعتزالي، أعتقد أنني سأكون قد غادرت الحياة، لكن طالما أملك الشغف والطاقة، سأظل موجوداً بين الناس، أقدّم لهم ما أستطيع، وأستمتع بما أحب.