الفوز على ألمانيا يُدخل سلوفاكيا سجلات تاريخ تصفيات المونديال



تلقى منتخب ألمانيا أول هزيمة خارج ملعبه، طول تاريخه بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بعدما خسر 0 - 2 أمام مضيفه منتخب سلوفاكيا، أمس الخميس، في مستهل مشواره بتصفيات مونديال 2026.

كما كانت هذه الخسارة هي الرابعة على مدار تاريخ منتخب ألمانيا الحافل بتصفيات كأس العالم، والذي شهد خوض الفريق 105 مباريات.



وكانت الهزائم الثلاث السابقة لأبطال العالم أربع مرات، في التصفيات على أرضهم، لكنها لم تكن مؤثرة، حيث صعد المنتخب الألماني للنهائيات في جميع المناسبات.

ولم تفشل ألمانيا مطلقاً في التأهل لكأس العالم، حيث لم تشارك في النسخة الافتتاحية للبطولة عام 1930، وتم حظرها من نسخة عام 1950 بعد الحرب العالمية الثانية.



وألمانيا تعود للتخطيط بعد الخسارة الصادمة من سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم.

وعاد يوليان ناغلزمان مدرب منتخب ألمانيا الذي وضع الفوز بكأس العالم لكرة القدم 2026 هدفاً له هذا الأسبوع، إلى التخطيط بعد الخسارة.

وكان فريق ناغلزمان الذي ضم اثنين من أكبر الصفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز فلوريان فريتز ونيك فولتماده، بلا أنياب تماماً في الهجوم وارتكب الأخطاء في الدفاع، وافتقر إلى أي خطة لعب، ليفكك الفريق السلوفاكي خطوط ألمانيا ويلحق بها أول هزيمة خارج أرضها في تاريخها بالتصفيات.

وقال كيميش قائد ألمانيا عن الخسارة الثالثة توالياً للفريق «لم يكن ما قدمناه جيداً بما يكفي من جانبنا جميعاً».

وخسرت ألمانيا أيضاً من البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي. وستكون مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم على أرضها أمام أيرلندا الشمالية في كولن يوم الأحد المقبل في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً لوكسمبورغ.

وقال كيميش «لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل بعد ثلاثة أيام. تحدثنا عن كأس العالم قبل هذه المباراة ولكن علينا التأهل أولاً. لأننا لن نتمكن من التأهل بمثل هذا الأداء».



وحققت بطلة العالم أربع مرات آخر ألقابها عام 2014، وفشلت منذ ذلك الحين في تحقيق أي تأثير على المستوى الدولي. إذ ودعت كأس العالم من دور المجموعات في آخر نسختين.

وقال ناغلزمان الذي قاد ألمانيا إلى دور الثمانية على أرضها في بطولة أوروبا 2024، يوم الأربعاء الماضي، إن وضع أهداف عالية والرغبة في الفوز بكأس العالم العام المقبل، الذي ستستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كان علامة على أن الفريق في صحة جيدة.



ولكن بعد الهزيمة المريرة، أمس، يطالب مشجعو ألمانيا فريقهم بإظهار المزيد من الرغبة في الفوز والشراسة بالإضافة إلى تغييرات فورية، منها خط الدفاع الضعيف بعدما تسببت أخطاء أنطونيو روديغر في هدفي سلوفاكيا.

كما سيكون من المهم أيضاً أن يجد ناغلزمان صانع لعب جاهزاً لتحمل مسؤولية تنفيذ خطة لعب واضحة، إذ تفتقر ألمانيا بشدة إلى الربط بين الدفاع والهجوم.

وقال ناجلزمان «أعتقد أن اللاعبين يشعرون الآن بما هو مطلوب (يوم الأحد). يجب أن يتحلى الفريق بأكمله بتلك الطاقة».

وأضاف «إذا كنا أكثر حيوية فإننا سنقدم مباراة أفضل يوم الأحد».