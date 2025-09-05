بريق رودريغو يحجز لكولومبيا بطاقة المونديال





بفضل تألق نجمه خاميس رودريغو نجح منتخب كولومبيا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لتكون المرة الرابعة التي يحقق فيها هذا الإنجاز في النسخ الخمس الأخيرة من البطولة، وذلك بعد فوزه على ضيفه منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في إطار الجولة 17 وقبل الأخيرة، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى النهائيات العالمية 2026، ولتعود كولومبيا إلى المونديال بعد أن أخفقت بالتأهل إلى قطر 2022، وبعد 3 مشاركات متتالية في كأس العالم بدءاً من 2010.



ووصف إخفاق كولومبيا بالتأهل إلى قطر 2022، بأنه نهاية غير لائقة لمسيرة خاميس رودريغيز الدولية وللجيل الذهبي الثاني لكولومبيا، الذي ضم دافيد أوسبينا، كريستيان زاباتا، خوان كوادرادو، وراداميل فالكاو، ولكن عاد بريق خاميس، وعادت كولومبيا أيضاً إلى أكبر بطولة في كرة القدم.



ورغم أن خاميس رودريغو سيبلغ عامه 34 في يوليو 2026، إلا أنه لا يزال يحتفظ ببريقه ويتمتع بمهارة فائقة بقدمه اليسرى، وخلال بطولة كوبا أمريكا 2024، قدّم 6 تمريرات حاسمة، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي في نسخة واحدة، ليساعد كولومبيا على تصدر مجموعتها التي ضمت البرازيل، ثم سحق بنما 5-0 في ربع النهائي، والتغلب على أوروغواي في نصف النهائي والتأهل إلى النهائي ضد الأرجنتين، وخسروا المباراة فقط بفضل هدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112، ومع ذلك، حصد خاميس جائزة أفضل لاعب متفوقاً على لاعبين مثل مارتينيز وميسي وفيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور، وكل ذلك يجعل هذا المنتخب مميزاً وقوياً حقاً، مما يُنبئ بمستويات قوية منه في أمريكا الشمالية العام المقبل.



كما أن هناك أسباباً عدة تدفع للاعتقاد بقدرة كولومبيا على تجاوز أفضل إنجاز لها عندما بلغت ربع النهائي في 2014، قبل أن تخسر أمام البرازيل المضيفة 1-2، وأهمها لويس دياز، أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً، إذ سجل الجناح 30 هدفاً في آخر موسمين مع ليفربول، ليسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 - 2025.

كما انطلق لويس دياز بقوة مع بايرن ميونيخ، مسجلاً هدفين وصانعاً لهدفين في أول مباراتين له في الدوري الألماني، وكان هداف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات العام المقبل، قبل أن ينجح ليونيل ميسي في خطف الريادة منه في الجولة 17، ويتطلع دياز بشغف لخوض أول كأس عالم له.



وكذلك بزغ نجم ريتشارد ريوس، كلاعب مبدع وفعّال، وتألق مع بالميراس في أول نسخة من كأس العالم للأندية، قبل أن يُصبح أغلى صفقة في تاريخ بنفيكا، وتشير بدايته الواعدة مع النادي البرتغالي العريق في ملعب دا لوز إلى امتلاكه المهارات اللازمة للتألق في كأس العالم، وتألق جون أرياس أيضاً في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية 2025، ليقود فلومينينسي، رغم كل التحديات، للوصول إلى نصف النهائي، ومهاراته في المراوغة وركلاته الحرة المُتقنة تبدو وكأنها قادمة من ألعاب الفيديو.



وبعد رحلة قصيرة إلى جنوب شرق إنجلترا، برز دانييل مونيوز كأحد أفضل «الأظهرة» في أوروبا، وأسهم اللاعب الذي جاء تألقه متأخراً، في 14 هدفاً بين التسجيل والصناعة في الموسم الماضي، وقطع ثاني أطول مسافة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف برونو غيمارايش نجم نيوكاسل يونايتد، كما قدم أداء بطولياً في الانتصار المذهل لكريستال بالاس على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.