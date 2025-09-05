انتصارات مهمة للجزائر وتونس في يوم الإثارة بتصفيات أفريقيا للمونديال



حافظت مدغشقر وليبيا على آمالهما في التأهل إلى كأس العالم 2026، في حين حققت كل من الجزائر وتونس، انتصاراً مهماً في يومٍ مليء بالمباريات المثيرة أمس، ضمن تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي يتأهل منها أصحاب الصدارة في المجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقاً قارياً يمنح الفائز بطاقة المشاركة في الملحق العالمي.



ونجحت تشاد في تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام غانا، فيما استعادت مدغشقر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، واكتفت سيراليون مع غينيا بيساو بالتعادل 1-1، ليبقى الصراع محتدماً على بطاقات التأهل في المجموعة الرابعة، وواصل منتخب الرأس الأخضر تقدمه، وأنعشت ليبيا حظوظها في الوصول إلى العرس العالمي، وواصلت الكاميرون مطاردة الرأس الأخضر بفوزها على إسواتيني، وعززت تونس صدارتها للمجموعة الثامنة بفوز كبير على ليبيريا، وتغلبت مالي بسهولة على جزر القمر 3-0 في المجموعة التاسعة، ووسع المنتخب الجزائري الفارق مع مطارديه في المجموعة السابعة بفوزه على بوتسوانا 3-1.



وفي المجموعة الأولى، تلقت سيراليون صدمة قوية في سعيها للتأهل بعد أن تمكنت غينيا بيساو من تسجيل التعادل بفضل هدف رائع لماما بالدي وتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، لتبقى متأخرة بنقطتين عن بوركينا فاسو، والتي تمتلك مباراة مؤجلة في المركز الثاني، ورغم التعادل، خسرت غينيا بيساو جميع حظوظها في التصفيات.



وفي المجموعة الرابعة، واصلت الرأس الأخضر مسيرتها نحو التأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخها، بعد فوزها على موريشيوس في سانت بيير بهدفين نظيفين، ووسعت الفارق في صدارة المجموعة إلى 4 نقاط، وحافظت ليبيا على حظوظها في اعتلاء الصدارة بعد الفوز على أنغولا بهدف دون مقابل، والحصول على 3 نقاط ثمينة في مباراة شهدت تفوق أصحاب الأرض على صعيد الهجمات السانحة للتسجيل، وحققت الكاميرون فوزاً مهماً على حساب إسواتيني بثلاثة أهداف دون رد، ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، ملاحقة منتخب الرأس الأخضر المتصدر، فيما تجمد رصيد إسواتيني عند نقطتين في ذيل الترتيب.



وفي المجموعة السابعة، حققت الجزائر فوزاً مهماً على حساب بوتسوانا 3ـ1، ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد بوتسوانا عند 9 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.



وفي المجموعة الثامنة، فشل منتخب ساو تومي في تحقيق الفوز بعد أن نجحت غينيا الاستوائية في قلب تأخرها بهدفين إلى فوز مثير 3-2، لتبقي بذلك على فرصها في المنافسة على التأهل، وحقق المنتخب التونسي فوزاً مستحقاً على نظيره الليبيري بثلاثة أهداف دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، وتجمد رصيد ليبيريا عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة التاسعة، وعلى الرغم من خروجها المبكر من المنافسة، تمكنت تشاد من تسجيل هدف التعادل القاتل في اللحظات الأخيرة مع غانا 1-1، ما أعاق تقدم غانا، متصدرة المجموعة نحو التأهل إلى كأس العالم، ولتحصد تشاد أول نقطة لها في مشوار التصفيات، وتمكنت مدغشقر من الفوز واستعادة المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالفوز على أفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين، لتحافظ على حظوظها في التأهل إلى العرس العالمي، وحقق منتخب مالي فوزاً عريضاً على نظيره جزر القمر بثلاثية نظيفة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، متساوياً مع جزر القمر الذي تجمد رصيده عند النقطة نفسها في المركز الرابع.