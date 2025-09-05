ليلة تألق ميسي وانتفاضة البرازيل في تصفيات المونديال



تألق ليونيل ميسي بتسجيل ثنائية أرجنتينية في شباك فنزويلا ليؤكد سطوة بلده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فيما انتفضت البرازيل تحت قيادة مدربها كارلو أنشيلوتي محققة الفوز بأريحية على تشيلي، وحسمت منتخبات أوروغواي وكولومبيا وباراغواي، تأهلها إلى مونديال أمريكا الجنوبية وكندا والمكسيك، وتبددت آمال فنزويلا وبوليفيا في حجز بطاقة التأهل المباشر، ليتنافسا بدلاً من ذلك على بطاقة الترشح لملحق التصفيات المؤهل.



وحققت كولومبيا فوزاً كبيراً على بوليفيا بثلاثية نظيفة سجلها خاميس رودريغيز، جون دوران، وخوان كوينتيرو في الدقائق 31 و74 و83، وشهدت المباراة مواصلة رودريغيز لتألقه في تصفيات أمريكا الجنوبية، وقاد بلاده لتحقيق النصر الأول بعد 6 جولات من المعاناة، وتلقت خلالها 3 هزائم متتالية، مع التعادل في آخر 3 جولات، وحققت كولومبيا النصر ورفعت رصيدها إلى النقطة 25 في المركز الخامس، وبالتالي حسمت تأهلها إلى المونديال للمرة الرابعة في النسخ الخمس الأخيرة، حيث غابت فقط عن قطر 2022.



وفازت أوروغواي بثلاثية نظيفة على البيرو، وسجلها رودريغو أغيري، جيورجيان دي أراسكايتا، وفيديريكو فيناس في الدقائق 14 و58 و80، لتعوض أوروغواي تعثرها في الجولات الأربع الماضية، وحسمت التأهل إلى النهائيات العالمية في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وهو ما تحقق بأريحية على حساب ضيفها منتخب بيرو، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى النقطة 27 في المركز الثالث، ونجحوا في الوصول إلى كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، ويشارك المدرب المميز مارسيلو بيلسا، للمرة الثالثة في كأس العالم بعد قيادته منتخبي الأرجنتين في كوريا الجنوبية واليابان 2002، وتشيلي في جنوب أفريقيا 2010.



وتعادلت باراغواي والإكوادور سلبياً، ولم يكن رجال المدرب غوستافو ألفارو، بحاجة لأكثر من التعادل اليوم ليحسموا تأهلهم رسمياً إلى كأس العالم، رافعين رصيدهم إلى 25 نقطة في المركز السادس وبفارق 7 نقاط عن منتخب فنزويلا السابع، قبل جولة واحدة من ختام التصفيات، لينهوا المعاناة الكبيرة التي لاحقتهم، حيث لم ينجحوا في التأهل إلى كأس العالم في النسخ الثلاث الماضية، وكانت مشاركتهم الأخيرة في جنوب أفريقيا 2010.

ويعد المدرب ألفارو السبب الرئيسي في النجاح، حيث كان منتخب باراغواي في التصفيات غير جيد، وحقق انتصاراً وحيداً في أول 6 جولات، قبل أن يحقق استفاقة في آخر 11 جولة باعتبار أنه لم يتلق سوى هزيمة واحدة فقط، حاسماً بالتالي تأهله للمونديال.



وتغلبت الأرجنتين بثلاثية نظيفة على فنزويلا، وكان من نصيب ليونيل ميسي هدفين منهما في الدقيقتين 39 و80، وسجل زميله لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 76، ولم يكن بطل العالم في قطر 2022 بحاجة لنقاط الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، باعتبار أنه حسم تأهله رسمياً إلى كأس العالم 2026 منذ الجولة 14 من التصفيات، أي قبل 6 أشهر من الآن، لكن هذا لم يمنع ميسي ورفاقه من تحقيق انتصارهم الـ12 في التصفيات، في ليلة تألق فيها ميسي مسجلاً هدفين ليعتلي صدارة هدافي التصفيات برصيد 8 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن الكولومبي لويز دياز الذي خسر الريادة لصالحه.



ورفع هذا الفوز رصيد الأرجنتين إلى 38 نقطة، بفارق 10 نقاط عن منتخب البرازيل صاحب المركز الثاني، فيما تأثر منتخب فنزويلا بالهزيمة ليفقد حظوظه بالتأهل مباشرة إلى كأس العالم، لكنه لا يزال ينافس بوليفيا على التأهل إلى ملحق التصفيات العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة عن بوليفيا قبل جولة واحدة من ختام التصفيات.



وفازت البرازيل بثلاثية نظيفة على تشيلي، سجلها إستيفاو ويليان، لوكاس باكيتا، وبرونو غيمارايش في الدقائق 38 و72 و76، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، وأكد كارلو أنشيلوتي كفاءته كمدرب مرة أخرى، ليقود بطل العالم 5 مرات إلى النصر الثاني على التوالي له في التصفيات، من دون تلقي أي هزيمة معه في 3 مباريات، والملفت أن هذه المباريات مضت دون أن يتلقى «السيليساو» أي هدف في شباكه، علماً أنه حسم تأهله إلى كأس العالم 2026 أيضاً في الجولة الماضية.

ورغم عدم استدعاء أنشيلوتي لنجمه فينيسيوس جونيور، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، وهو صاحب هدف التأهل القاتل في الجولة الماضية في شباك باراغواي، إلا أن ذلك لم يمنعه من الفوز، ما رفع رصيد «السيليساو» إلى 28 نقطة في المركز الثاني قبل جولة من ختام التصفيات.