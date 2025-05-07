رونالدو يحتفل بأول مشاركة دولية لابنه برسالة من 4 كلمات





استدعي كريستيانو رونالدو جونيور، لتمثيل منتخب البرتغال تحت 15 عاماً في بطولة دولية بكرواتيا في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد أسعد هذا الخبر والده رونالدو.

وكان بإمكان كريستيانو رونالدو جونيور اختيار اللعب لإسبانيا أو الولايات المتحدة، لكنه فضل اللعب الآن للبرتغال لأول مرة.

يلعب اللاعب البالغ من العمر 14 عاماً حالياً في أكاديمية النصر السعودي، بعد أن لحق بوالده إلى المملكة العربية السعودية، وقد شهدت مسيرته الكروية الناشئة تمثيله لفرق الشباب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

انضم اللاعب الشاب إلى تشكيلة منتخب البرتغال، التي ستشارك في دورة فلاتكو ماركوفيتش الدولية في كرواتيا من 13 إلى 18 مايو/أيار، وهذه أول مشاركة دولية له، وهي الخطوة التالية في حلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً مثل والده.

احتفل رونالدو، الذي لا يزال يلعب في السعودية بعد بلوغه الأربعين في فبراير، بهذا الخبر، وكتب على إنستغرام مرفقاً صورةً من الإعلان: "فخورٌ بك يا بني!".

يُقال إن رونالدو جونيور يُثير الإعجاب خلف الكواليس في نادي النصر، حيث تدرب لمدة عامين أكبر من عمره في أكاديمية المهد في عام 2023. وانضم إليه في تشكيلة البرتغال الشابة لاعبون من توتنهام وبراغا وبورتو وفيتوريا.

ودعم رونالدو ابنه الأكبر في مساعيه للسير على خطاه، لكنه حريص أيضاً على عدم ممارسة أي ضغوط عليه.

أوضح العام الماضي: "هذا الجيل، من الصعب أن نملي عليهم شيئاً ونتركهم يفعلونه. سيظلون يعتبرون والدهم قدوة لهم، يرونني كل يوم فيما أفعله، في المنزل، في التدريب، أو في المباراة. يرونني أعمل بجد".

وقال رونالدو الأب: "في هذه اللحظة، جونيور يريد أن يصبح لاعب كرة قدم، لكنني لا أضع عليه ضغطاً كبيراً، بل ضغطاً بسيطاً، إنه في الرابعة عشرة من عمره، ويواجه بالفعل ضغطاً لكونه ابن كريستيانو "الأب"، دعه يرتكب أخطاءه، لكنني آمل أن يصبح لاعباً محترفاً في المستقبل".

وأضاف: "يسعدني وجودي هنا، ليس فقط لأن ابني هنا أيضاً، هذا العمر مهم جداً لأنهم سيُصبحون محترفين بعد أربع أو خمس سنوات.. لذا نصيحتي هي أن تؤمن، وأن تستمع لمدربيك، وأن تعمل بجد، وأن لا تتأخر في النوم. هذا ما أقوله لابني. أؤمن حقاً أنه بعد بضع سنوات، سينضم واحد منهم، أو عدد قليل منهم، إلى الفريق الأول".