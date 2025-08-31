كايو لوكاس: نعد بتقديم أفضل أداء لـ«الأبيض» في الملحق الآسيوي

أكد كايو لوكاس، لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن الفريق عمل بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتدرب كثيراً، موضحاً أنه سيحاول بذل أقصى جهد ممكن على الرغم من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه الشارقة في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين من أجل العودة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى مشاركته في تدريبات المنتخب على أرض الملعب بدأت من الخميس الماضي، وأنه لم يعد يعاني من آلام، متمنياً أن يكون «الأبيض» في كامل الجاهزية لخوض الملحق الآسيوي، وقال: «نحن سعداء ونحاول مساعدة بعضنا البعض في تدريباتنا خلال المعسكر الحالي، وكوزمين من أفضل المدربين الذين عملت معهم، ويعرف جودة اللاعبين، وما يجب عليه فعله، ونعد بتقديم أفضل ما لدينا في الملحق الآسيوي».

وكان كايو لوكاس، لعب 3 من 4 مباريات رسمية خاضها منتخبنا الوطني خلال العام الجاري، وذلك أمام منتخبات أوزبكستان وانتهت بالتعادل السلبي، وكوريا الشمالية وانتهت بفوز «الأبيض» 2 ـ 1، وإيران وانتهت بالخسارة بهدفين دون مقابل، فيما كانت مباراة منتخبنا الرابعة أمام منتخب قيرغيزستان وانتهت بالتعادل 1 ـ 1، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

على جانب آخر، ينضم لاعبنا محمد عوض الله، المحترف في نادي ليخيا غدانسك البولندي على سبيل الإعارة من نادي العين لمدة موسم واحد، إلى تدريبات منتخبنا الوطني الأول مساء اليوم، للمشاركة في تدريبات «الأبيض» اليومية في معسكره الداخلي المغلق في ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، والمستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في قطر ويلتقي خلاله «الأبيض» مع منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

وشهدت الفترة الماضية، اعتماد الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، ومن بعده المدرب الروماني الحالي أولاريو كوزمين، على 29 لاعباً لخوض المباريات الأربع الرسمية خلال عام 2025، واللاعب الوحيد الذي خاض المباريات الأربع كان المدافع لوكاس بيمنتا، فيما خاض 8 لاعبين 3 مباريات، ومنهم كايو لوكاس، إضافة إلى حارس المرمى خالد عيسى، وكوامي، ميلوني، يحيى نادر، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، وحارب عبدالله، ولعب 3 لاعبين مباراتين، وهم خالد الظنحاني، فابيو دي ليما، ويحيى الغساني.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني مواجهتين وديتين دوليتين أمام منتخبي سوريا والبحرين يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، ضمن فترة التوقف الدولي من قبل الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، واختار خوسيه لانا مدرب المنتخب السوري، كلاً من عمر خريبين لاعب الوحدة، ومالك جنعير لاعب الوصل، ضمن قائمة المنتخب المختارة لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الإمارات والكويت يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، وتضم القائمة إلى جانب خريبين وجنعير كلاً من أحمد مدنية، شاهر الشاكر، طلال الحسين، زكريا حنان، أيهم أوسو، أحمد فقا، سيمون أمين، إلمار إبراهام، مصطفی جنید، محمد صلخدي، محمود مواس، عبدالله الشامي، عمار رمضان، آلان أوسي، نوح شمعون، عمر ميداني، خالد كرداوغلي، عمر السومة، ضياء الحق محمد، مارديك مارديكان، وأحمد الدالي.