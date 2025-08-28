«أولمبي» الإمارات يبدأ استعداداته لتصفيات آسيا



بدأ منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم تدريباته في العاصمة أبوظبي، استعداداً لخوض منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، حيث تقام مباريات المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات الإمارات وإيران وهونغ كونغ وغوام، في استاد آل نهيان خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن يبدأ منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب غوام في التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة «الأبيض» الأولمبي، 24 لاعباً اختارهم المدرب مارسيلو برولي، وهم: خالد توحيد، حمد المقبالي، سعيد المقدمي، علي الصفار، مبارك بن زامة، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، زايد خميس، فهد جاسم، أحمد مال الله، ريتشارد أكونور، هزاع شهاب، سولمون سوسو، ضاري فهد، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، جونيور نداي، غيث عبد الله، مايد الكاس، محمد جمعة، علي المعمري، منصور سعيد وعيسى خلفان.