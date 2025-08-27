عوض الله ينضم لمعسكر «الأبيض» والمقبالي يشارك مع «الأولمبي»

دشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الداخلي في دبي استعداداً للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، الذي ستقام منافساته في الدوحة خلال أكتوبر المقبل، حيث يُواجه «الأبيض» منتخبي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

وأدى منتخبنا الوطني أول تدريباته في ملعب نادي ضباط شرطة دبي بقيادة كوزمين أولاريو، والذي تحدث مع اللاعبين حول أهمية هذا التجمع الذي يأتي ضمن أيام الفيفا، مؤكداً على مواصلة العمل والجهد والعطاء والاستفادة القصوى من المعسكر الذي يستمر حتى 9 سبتمبر المقبل.

من جهته، أكد مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، أن التجمع الحالي يأتي استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي بدأ الشهر الماضي في معسكر النمسا، والذي استطاع خلاله الجهاز الفني وضع بصمته وتنفيذ أفكاره وخططه خلال الحصص التدريبية والتجارب الودية.

وأضاف عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني: «إن القائمة الحالية تشهد وجود أغلب العناصر التي شاركت في معسكر النمسا، وأعتبر هذا بالأمر الإيجابي من ناحية الاستقرار الفني»، مشيراً إلى أن العناصر التي انضمت حديثاً أو العائدة لصفوف المنتخب الوطني، ستكون إضافة جيدة.

وأوضح عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، إلى أن صفوف المنتخب مكتملة باستثناء اللاعب محمد عوض الله، الذي سيلتحق بالمعسكر بعد أيام قليلة، فيما سيتم السماح للحارس حمد المقبالي بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي خلال مشاركته الرسمية في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في العاصمة أبوظبي.