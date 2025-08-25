«الأبيض» يدشن معسكره في دبي استعداداً لملحق مونديال 2026

يدشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم، معسكره الداخلي المغلق في دبي، والمقرر إقامته حتى 9 سبتمبر المقبل، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في قطر، والذي سيلتقي خلاله منتخبنا الوطني مع منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض «الأبيض» خلال معسكر دبي، مواجهتين وديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، في استاد زعبيل بنادي الوصل، والذي يحتضن تدريبات منتخبنا اليومية أيضاً، ويركز الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني خلال المعسكر، على اختبار جاهزية اللاعبين المختارين حتى يكون التصور النهائي للقائمة المختارة لخوض ملحق التصفيات.

وكان منتخبنا قد أقام معسكراً خارجياً في النمسا بمشاركة 27 لاعباً من 25 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس الجاري، بعد استبعاد اللاعبين ماجد حسن وفابيو دي ليما للإصابة، وفاز خلاله «الأبيض» على فريقي برافو السلوفيني 2 - 1، وليتشي الإيطالي 3 - 1.