العراق يفسخ عقد كاساس لإخلاله الجسيم بالالتزامات التعاقدية

فسخ الاتحاد العراقي عقد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الإسباني خيسوس كاساس وطاقمه الفني المساعد، وفقا لبيان له نشره عبر موقعه الرسمي.

وذكر البيان أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر فسخ عقد مدربه الإسباني خيسوس كاساس غارسيا ومساعديه، وذلك بسبب إخلالهم الجسيم بالالتزامات التعاقدية".

وأضاف "تمَّ اتخاذ قرار فسخ العقد استنادا إلى المادة (14) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتم إشعار الفيفا رسميا بذلك".

وأوضح البيان ان قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم يأتي "للحفاظ على حقوقه القانونية أمام الجهات المُختصة".

ونشر كاساس (51 عاما) عبر موقعه الرسمي على انستغرام صورة لحقيبتي سفر وعلى احداهما جواز سفره، وأرفقها بعبارة "نعود إلى بلد رائع".

وتولى كاساس مهمة تدريب "أسود الرافدين" في العام 2022 وقادهم للظفر بكأس الخليج 2023 على أرضهم، في رابع ألقاب العراق في المسابقة بعد أعوام 1979، 1984 و1988 بعهدة المدرب الراحل عمو بابا.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي قد عقد طيلة الفترة الماضية العديد من الاجتماعات وتم اخطار كاساس وطاقمه الفني بموضوع عقده المبرم معه، ولكن من دون أن يجد المبرر القانوني لمغادرته بعد الخسارة التي تلقاها من منتخب فلسطين 1-2 في الجولة الثامنه للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026 التي جرت في 25 مارس الماضي في العاصمة الأردنية عمّان.

وتقلّصت حظوظ المنتخب العراقي في التأهل المباشر إلى المونديال المقبل بعد تراجعه إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبيه المتصدرة ونقطة عن الاردن صاحب المركز الثاني.

وتنتظر العراق مواجهتين مهمتين في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات أمام كوريا الجنوبية في البصرة في الخامس من يونيو ثم أمام الاردن في عمان في العاشر منه.