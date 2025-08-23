الجزيرة يهزم الشارقة وكلباء يتخطى بني ياس

دبي - أبوظبي - أحمد عيسى، محمد صادق

حقق فريق الجزيرة فوزاً مستحقاً وثميناً على حساب مضيفه الشارقة 1 - صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة حماسية قوية، تفوق خلالها «فخر أبوظبي» الذي حقق فوزه الأول وصالح جماهيره بعد خسارته في جولة الافتتاح أمام خورفكان.

مقدماً مستوى جيداً طوال شوطي اللعب مكنه من معانقة الفوز وإلحاق الخسارة بالشارقة، ويدين الجزيرة بالفضل للاعبه مامادو كوليبالي الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66، ليضع أول 3 نقاط في رصيده متساوياً مع الشارقة.

وفي المباراة الثانية، وضع كلباء أول ثلاث نقاط في جعبته في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الحالي بعد تغلبه على مضيفه بني ياس بهدف دون رد، مساء أمس، على إستاد الشامخة بأبوظبي، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد الإيراني سامان قدوس من ركلة جزاء في الدقيقة 89. وعوض كلباء خسارته في الجولة الأولى أمام النصر، بينما تلقى بني ياس خسارته الثانية بعد أن تعرض للهزيمة من الوصل، ليظل الفريق من دون نقاط.