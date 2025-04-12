منصور بن محمد يهنئ «أبيض الناشئين» بمناسبة تأهله إلى المونديال

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية رئيس مجلس دبي الرياضي، منتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تقام في دولة قطر 2025.

وقال سموه عبر حسابه في موقع «إكس»: نبارك لمنتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله ووصوله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي تقام في دولة قطر 2025، كما نبارك للجهاز الفني والإداري هذا التأهل.

وأضاف سموه: نتقدم بالشكر لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على دعمه ورعايته لهذه المواهب الواعدة، متمنياً لمنتخب الناشئين ولمنتخباتنا الوطنية التوفيق في تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المنافسات القارية والعالمية.

إنجاز

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد نجح في تحقيق إنجاز تاريخي، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الرابعة، والأولى منذ 12 عاماً عندما شارك في نسخة مونديال 2013 في الإمارات، وقبلها شارك في نسختي إيطاليا 1991 ونيجيريا 2009، وحقق «أبيض الناشئين» هذا الإنجاز بتأهله إلى الدور ربع النهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً المقامة حالياً في السعودية، بتعادل صعب مع منتخب فيتنام 1 - 1 مساء أول من أمس، على ملعب إستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للبطولة الآسيوية التي يشارك فيها منتخبنا للمرة الثامنة طوال تاريخه.

وبات طموح «أبيض الناشئين» الجديد في البطولة الآسيوية، تخطي منتخب أوزبكستان متصدر المجموعة الأولى، عندما يلتقيه في الدور ربع النهائي في الساعة التاسعة والربع من مساء غدٍ الأحد بتوقيت الإمارات، وبلوغ الدور نصف النهائي تكراراً لإنجاز الفريق في نسخة 2008، وسعياً للمنافسة بقوة على لقب البطولة الآسيوية التي كانت أفضل إنجازاتنا فيها، الحلول في المركز الثاني في نسخة عام 1990.

وجاء تأهل منتخبنا الوطني إلى دور الثمانية الآسيوي، بعد انتصار غاية في الصعوبة، إذ تقدم المنتخب الفيتنامي عبر هدف هوانغ ترونغ دوي في الدقيقة الـ 23، قبل أن يدرك منتخبنا التعادل في الشوط الثاني عن طريق هزاع فيصل في الدقيقة الـ87، وأثيرت بعدها حالة من الجدل حول المنتخب الثاني المرافق للمنتخب الياباني الذي حسم أولى بطاقات التأهل بتصدره للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن كل من منتخبنا والمنتخب الأسترالي المتساويين في كل شيء، بعد فوز أستراليا على اليابان في الجولة الأخيرة بنتيجة 3 - 2.

فرحة

وبعد قرابة ساعتين من القلق والتوتر والحزن الذي ظهر على لاعبينا والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، داخل أرض الملعب عقب التعادل مع فيتنام، جاءت الأنباء السعيدة داخل غرف تبديل الملابس، بمرافقة منتخبنا للمنتخب الياباني إلى الدور ربع النهائي بفارق المواجهات المباشرة، بعد الفوز على المنتخب الأسترالي بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة، ليحل «أبيض الناشئين» في المركز الثاني، وتودع أستراليا البطولة بعد حلولها في المركز الثالث، ومعها فيتنام بإنهاء مشوارها في المركز الرابع الأخير بثلاث نقاط، من 3 تعادلات بنتيجة واحدة 1 - 1.

وامتدت احتفالات لاعبينا بالتأهل للمونديال ولربع النهائي الآسيوي، إلى فندق الإقامة، حيث قام اللاعبون بالتقاط صورة جماعية مع لوحة للدكتور عبدالله بارون طبيب المنتخب، الذي توفاه الله خلال وجوده مع بعثة الفريق في الطائف قبل انطلاق البطولة، وأهداه اللاعبون إنجاز التأهل، وأعرب مايد عادل خميس لاعب منتخبنا الوطني، عن سعادته بنجاح الفريق في العبور للدور ربع النهائي الآسيوي، وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

تاريخ

وقال مايد عادل خميس: «كنا نعرف في قلوبنا أننا سنتأهل.. والآن نحن نجحنا في صنع التاريخ عبر التأهل إلى كأس العالم، وهذه فرصة رائعة بالنسبة لنا»، بينما قال ماجد سالم: «حققنا هدفنا في التأهل إلى كأس العالم، ولعبنا قبل مباراة فيتنام، مباراتين صعبتين أمام اليابان وأستراليا، ما أثر على اللاعبين من الناحية البدنية، وحاولنا ادخار بعض الطاقة خلال الشوط الأول أمام فيتنام، ولكن بمجرد أن سجل الفريق المقابل، توجّب علينا أن نعمل بقوة من أجل تسجيل التعادل».

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة قد شهدت فوز اليابان على منتخبنا 4 - 1، وتعادل أستراليا مع فيتنام 1 - 1، والجولة الثانية تعادل فيتنام مع اليابان 1 - 1، وفوز الإمارات على أستراليا 2 - 0، وتحصل المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي الآسيوي على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تنضم إلى منتخب قطر المضيف، في النهائيات التي تضم 48 منتخباً.