منتخب الناشئين يواجه فيتنام اليوم والعين على المونديال

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين في تمام السابعة من مساء اليوم، مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب فيتنام، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً في السعودية، والتي تشهد في نفس المجموعة والتوقيت، مواجهة منتخبي اليابان وأستراليا، على ملعب استاد عكاظ في الطائف.

ماجد سالم الزعابي: سنلعب بكل قوتنا لضمان الفوز والتأهل القاري والعالمي

ويسعى «أبيض الناشئين» إلى الفوز في مباراة اليوم، والوصول إلى النقطة السادسة، وحسم التأهل إلى ربع النهائي والمونديال القادم في قطر، دون النظر لنتيجة مباراة اليابان وأستراليا، وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي، على تجهيز اللاعبين وحثهم على الظهور بذات المستوى الذي ظهروا عليه في المباراة الماضية بهدف تحقيق النتيجة المطلوبة، وقال ماجد: «كنّا نعلم منذ البداية أن القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة، وأن مبارياتنا لن تكون سهلة، والآن نواجه منافساً صعباً آخر، وهو منتخب فيتنام، سنلعب بكل قوتنا لضمان الفوز والتأهل إلى الدور التالي الآسيوي، والوصول لكأس العالم».

في المقابل، يرغب مدرب فيتنام، كريستيانو رولاند، في أن يظهر لاعبوه نفس العزيمة التي أظهروها في المباراتين السابقتين، عندما يواجهون منتخبنا الوطني، وذلك بعد تعادلهم مع منتخبي أستراليا واليابان بنتيجة واحدة 1 ـ 1، وقال رولاند: «ستكون المباراة مشابهة لما فعلناه في المباراتين الأوليين، عندما درسنا المنافسين ووضعنا خططنا المناسبة، وكما هو الحال في جميع مواجهاتنا السابقة، نعلم مدى صعوبة مواجهة الإمارات علينا، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة المرجوة».

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لـ«أبيض الناشئين»، ونقطتين لفيتنام، ونقطة واحدة لأستراليا، ووضع منتخبنا الوطني نفسه في موقف قوي للتأهل إلى دور الـ16 وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر أواخر العام الجاري، وذلك بعد الفوز على منتخب أستراليا بهدفين دون مقابل يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة الثانية للبطولة، بعد خسارة الجولة الأولى أمام منتخب اليابان حامل اللقب بنتيجة 1 ـ 4.