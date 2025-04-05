تحسّن تصنيف الإمارات العالمي في كرة قدم الصالات

تحسّن ترتيب الإمارات في التصنيف العالمي الجديد لكرة قدم الصالات للرجال والسيدات، الصادر أمس الجمعة، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث صعدت كرة الصالات الإماراتية 3 مراكز في تصنيف الرجال، لتحتل الترتيب 97 في التصنيف الجديد بعد حصولها على 933 نقطة.

وحلت في الترتيب 12 على الصعيد العربي، والترتيب 27 على الصعيد الآسيوي، بينما حلت كرة القدم الإماراتية للصالات للسيدات في الترتيب 54 على العالم، متقدمة مركزاً واحداً في التصنيف الجديد، بحصولها على 885.35 نقطة، وحلت في الترتيب السابع عربياً، وفي المركز 20 آسيوياً.

يذكر أن إيران حلت في المرتبة الخامسة على العالم في تصنيف الرجال، والأولى آسيوياً بعدما تقدمت مركزاً واحداً، وكانت الكويت الأولى عربياً في القارة الآسيوية بتواجدها في المركز 40 عالمياً، فيما حلت المغرب في الترتيب السادس عالمياً، والأول عربياً وأفريقيا، وتلتها مصر في المركز 37.

وحلت تايلاند في المركز الأول آسيوياً بعدما جاءت في المركز الخامس عالمياً بعد تقدمها مركزاً واحداً في تصنيف السيدات، وكانت البحرين الأول عربياً في آسيا بحلولها في الترتيب 32، بعد تقدمها 4 مراكز في التصنيف العالمي، بينما تصدرت المغرب التصنيف الأفريقي بحلولها في المركز 47 عالمياً، بعد تقدمها 18 مركزاً دفعة واحدة في التصنيف الجديد للفيفا.