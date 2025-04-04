«أبيض الناشئين» يبدأ مشواره في كأس آسيا بلقاء اليابان

يفتتح منتخبنا الوطني للناشئين مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، بلقاء حامل اللقب، منتخب اليابان، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في التاسعة والربع من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ويلتقي في المباراة الثانية، ضمن ذات المجموعة، اليوم أيضاً، منتخبا أستراليا وفيتنام، على ملعب استاد عكاظ في الطائف.

يذكر أن الجولة الثانية للمجموعة، ستقام الاثنين المقبل، حيث تلتقي الإمارات مع أستراليا، وفيتنام مع اليابان.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى، تحصل على بطاقات التأهل، من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين بقطر 2025، حيث تنضم إلى منتخب قطر المضيف، في النهائيات التي تضم 48 منتخباً.