«الأبيض» في المرتبة الـ65 بالتصنيف العالمي الجديد لـ«فيفا»

احتل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المرتبة 65 في التصنيف العالمي الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، برصيد 1382.7 نقطة، وحل منتخبنا في الترتيب العاشر على الصعيد الآسيوي الذي تصدرته اليابان، ويسبق «الأبيض» منتخبات قطر، والسعودية، والعراق، والأردن في المراكز 55 و58 و59 و62 بالترتيب، في حين حل في الترتيب التاسع على الصعيد العربي بعد منتخبات المغرب، مصر، الجزائر، وتونس في المراكز 12 و32 و36 و49 بالترتيب، وقطر، والسعودية، والعراق، والأردن.

وأشار «فيفا» إلى أن الفترة من ديسمبر 2024، حتى صدور التصنيف الجديد، شهدت 245 مواجهة دولية حول العالم، بمشاركة فرق من أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم، بينما تنافست فرق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بطولات دوري الأمم الأوروبية ومباريات ودية، وأدت هذه المسابقات إلى تغييرات كبيرة في النسخة الأخيرة من الترتيب، بما في ذلك بعض الاضطرابات بين العشرة الأوائل.

وحافظت الأرجنتين على صدارتها للتصنيف العالمي بفضل فوزين رائعين خارج أرضها على أوروغواي 1 - 0، وعلى أرضها على البرازيل 4 - 1.