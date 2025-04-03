الأرجنتين تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي والمغرب يعزز صدارته العربية

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم وأول المتأهلين إلى مونديال 2026 عن التصفيات الأميركية الجنوبية، على صدارتها للتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس، فيما انتزعت إسبانيا المركز الثاني من فرنسا.

وأضافت الأرجنتين 18.91 نقطة إلى رصيدها بفضل انتصاريها على مضيفتها الأوروغواي (1-0) وضيفتها البرازيل (4-1) في تصفيات مونديال 2026، واحتفظت بعرشها أمام إسبانيا التي كسبت 1.37 نقطة بفضل تأهلها الى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 ذهابا و3-3 إيابا.

وأزاحت إسبانيا جارتها فرنسا من المركز الثاني مستغلة فقدان الأخيرة لـ7.07 نقاط بخسارتها أمام كرواتيا (0-2) في ذهاب دوري الأمم، قبل أن ترد لها الدين إيابا بالنتيجة ذاتها وتتخطاها بركلات الترجيح.

وبقيت إنجلترا رابعة أمام البرازيل، فيما تقدمت هولندا الى المركز السادس على حساب البرتغال التي احتاجت الى التمديد للفوز على الدنمارك (5-2، الوقت الاصلي 3-2) في دوري الأمم بعدما خسرت 0-1 ذهابا.

وحافظت بلجيكا على مركزها الثامن وإيطاليا التاسع وألمانيا العاشر، أمام كرواتيا التي صعدت مركزين على غرار المغرب باحتلالهما المركزين الحادي عشر والثاني عشر على حساب الأوروغواي وكولومبيا.

وعزز المغرب صدارته عربياً بكسبه 6.06 نقاط بفوزه على النيجر وتنزانيا في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2026، متقدماً على مصر التي صعدت مرتبة واحدة (32) والجزائر التي تقدمت مركزا واحدا أيضا (36) وتونس الـ49 بعد قفزها ثلاثة مراكز.

وتراجعت قطر سبعة مراكز وباتت في المركز 55 أمام السعودية التي تقدمت مركزاً واحداً (58) والعراق الذي تراجع ثلاثة مراكز (59) وكان المنتخب الأكثر خسارة للنقاط (29.46 نقطة).

وتراجعت البحرين ثلاثة مراكز أيضاً (84)، فيما تقدمت عمان مثلها (77)، وتقدم كل من الأردن وسوريا مرتبتين الى المركزين 62 و93 تواليا، وتراجعت الامارات (65) وجزر القمر (105) مثلهما، فيما بقيت فلسطين ولبنان والكويت واليمن في المراكز 101 و112 و134 و158 تواليا.

وتراجعت كل من موريتانيا (110) والسودان (114) وجيبوتي (192) مركزاً واحداً، وتقدمت ليبيا (117) والصومال (201) مثله.

وأُقيمت 245 مباراة دولية في مختلف أنحاء العالم منذ آخر تصنيف في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكانت في تصفيات المونديال عن أميركا الجنوبية وإفريقيا وأوقيانيا وآسيا، ودوري الأمم في أوروبا وكونكاكاف.

وحققت ميانمار أفضل تقدم في التصنيف بسبعة مراتب (162).

وسيصدر التصنيف العالمي المقبل في 10 تموز/يوليو المقبل.

- تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- الأرجنتين 1886.16 نقطة

2- إسبانيا 1854.64 (+1)

3- فرنسا 1852.71 (-1)

4- إنجلترا 1819.2

5- البرازيل 1776.03

6- هولندا 1752.44 (+1)

7- البرتغال 1750.08 (-1)

8- بلجيكا 1735.75

9- إيطاليا 1718.31

10- ألمانيا 1716.98

