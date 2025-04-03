انطلاق كأس آسيا للناشئين في السعودية اليوم

تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل الجاري بمشاركة 16 منتخباً، في مدينتي جدة والطائف، وتقام البطولة بنظامها الجديد الذي يشهد صعود المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر إلى كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر المقبل.

وكانت القرعة التي أجريت في يناير الماضي، قد أسفرت عن تواجد المنتخب السعودي صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان، وتايلاند والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية الإمارات، واليابان، وأستراليا، فيتنام. وجاءت كوريا الجنوبية على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبات اليمن، وأفغانستان وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران، وطاجيكستان، وعمان وكوريا الشمالية.