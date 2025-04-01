«أبيض الناشئين» يقضي العيد في الطائف استعداداً لكأس آسيا

يواصل منتخبنا الوطني للناشئين استعداداته للمشاركة في منافسات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، المقررة انطلاقها في السعودية بعد غد الخميس، حيث يتنافس 16 منتخباً في مدينتي جدة والطائف من أجل الفوز باللقب القاري، والمنافسة أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بعدما تم توسيع المشاركة في المونديال لتشمل 48 منتخباً للمرة الأولى، حيث يضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى في البطولة الآسيوية مكانهم في نهائيات المونديال.

وقضى منتخبنا الوطني، أيام عيد الفطر المبارك في مدينة الطائف السعودية، والتي وصلتها بعثة «أبيض الناشئين» الخميس الماضي، للمشاركة في النهائيات الآسيوية للمرة الثامنة في تاريخه، والتي تأهل إليها بتصدره لتصفيات المجموعة الثامنة، وبعدما تخلى عن «أبيض الناشئين» التوفيق في الوصول إلى نهائيات 2023، وذلك سعياً لتحقيق اللقب بعدما كان أفضل إنجاز لمنتخبنا وصافة نسخة 1990، والوصول إلى قبل نهائي نسخة 2008، والوصول إلى نهائيات مونديال الناشئين للمرة الرابعة طوال تاريخه.

واختتم «أبيض الناشئين» سلسلة مبارياته الودية استعداداً للبطولة الآسيوية بالتعادل 2-2، في مباراة ودية أمام نظيره منتخب إندونيسيا على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية القوية، إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام، ويخوض جميع مبارياته في إستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ويفتتح مشواره في البطولة بمواجهة منتخب اليابان 4 أبريل الجاري، ثم يلتقي منتخبي أستراليا وفيتنام يومي 7 و10 من الشهر نفسه.

تضم قائمة اللاعبين النهائية لمنتخبنا الوطني للناشئين، والتي اختارها المدرب الوطني ماجد سالم 23 لاعباً، وهم: هود صالح المنهالي وأحمد إكرامي مشرف «الجزيرة»، هزاع فيصل علي وعبدالله راشد «العين»، مايد محمد اليماحي وفيصل محمد البريكي «الوحدة»، وسهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، محمد سالم خميس، فهد خليل إبراهيم ومحمد جمال محمد «النصر»، وإبراهيم يوسف الجسمي، محمد ناصر أحمد وسالم عصام ياقوت «الوصل»، ومحمد أحمد مشموم، محمد بطي جمعة وعلي حسن الجسمي «شباب الأهلي»، وعبيد عمران سرور، حميد إبراهيم السويدي، سعيد علي الراشدي وعبدالله مناد «الشارقة»، وجايدن أديتيبا «أرسنال»، وعبدالله حاتم «الأهلي».