«الراقي».. رقم تاريخي في نظافة الشباك

حصد البطائح نقاط مباراته كاملة أمام النصر في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على مضيفه النصر بهدف، في استاد آل مكتوم، ووصل برصيده لـ19 نقطة، معززاً وجوده في المركز 12 في جدول ترتيب المسابقة، بعدما واصل سلسلة نتائجه الإيجابية بتجنب الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي، ومحافظاً على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، وللمرة الأولى في تاريخ «الراقي».

وفي المقابل، توقف رصيد النصر عند 26، بعدما عادل بخسارته، أول من أمس، إجمالي خسائره في النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أنهاها في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

كما واصل الفريق سلسلة نتائجه السلبية في آخر 5 مواجهات في الدوري، إذ لم يفز «العميد» منذ انتصاره على العروبة 2 - 1، في الجولة 14 يوم 31 يناير 2025، وتعادل بعدها في مباراة واحدة، وخسر 4 مباريات وآخرها لقاء البطائح.

ومن جانبه، أشاد خلفان المسافري، رئيس شركة البطائح لكرة القدم، بالنتائج الإيجابية التي يحققها «الراقي» مع مدربه الإيراني فرهاد مجيدي، واعتبر أن فوز البطائح أمام النصر ليس غريباً.

وأن تغيير المدرب توميش، وقدوم فرهاد، جاء بمردود إيجابي، بتحسن النتائج، وتعزيز موقع الفريق في المركز 12، مشدداً في الوقت نفسه على أن موقع الفريق الحالي لا يتناسب مع إمكانات وطموح لاعبيه.

وقال: «احترمنا النصر كثيراً، لأننا كنا ندرك جيداً أننا سنواجه فريقاً قوياً، وجنينا ثمار هذا الاحترام بالخروج بنقاط المباراة كاملة، بعد مباراة قوية من جانب لاعبينا الذين تحلوا بالروح القتالية العالية التي افتقدناها في مبارياتنا ببداية الموسم، وأعادها فرهاد منذ توليه المسؤولية، وظهر ذلك واضحاً حتى في بعض المباريات التي خسرناها على الرغم أننا كنا الأفضل فيها».

وواصل قائلاً: «فرهاد خلق روحاً جديدة افتقدناها في فترة من فترات هذا الموسم، والتغيير أتى بمردود إيجابي، وأعاد للفريق الحماس، ونشكر المدرب واللاعبين على جهودهم حتى الآن، ولكننا لا نزال في مركز لا يليق بما نمتلك من لاعبين.

ويجب على الجميع التضحية أكثر خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء الدوري في مركز جيد، خاصة أن جمع النقاط في الفترة الأخيرة منحنا المتنفس اللازم لتخفيف الضغوط التي كانت على الفريق بهدف الابتعاد أكثر عن منطقة الخطر».

ويذكر أن البطائح تحت قيادة فرهاد مجيدي، خاض 7 مباريات في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، وحقق خلالها الفوز بثلاث مباريات، وخسر مباراتين وتعادل في مباراتين.

وفي المقابل، رأى ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن فريقه بدأ مواجهة البطائح بشكل جيد، وأضاع ركلة جزاء كان من الممكن أن تغير مجريات المباراة، كما أن «العميد» سجل هدفاً صحيحاً من وجهة نظره في الشوط الثاني، وألغاه حكم المباراة، مؤكداً أن الحظ عاند فريقه في الجولة 19.

وأكد أن المركز الحالي في جدول ترتيب الدوري لا يتناسب مع نادٍ بإمكانات النصر ولاعبيه، وأن المطلوب في المرحلة المقبلة علاج مشكلة إهدار فرص التسجيل.

مشيراً إلى أن النصر يصنع الكثير من الفرص، ولكنه يهدرها أيضاً، وإلى أن هذا الأمر تكرر أمام البطائح، ودفع النصر الثمن في خسارة اللقاء الذي قدم خلاله البطائح الأداء الذي توقعه تماماً الجهاز الفني للنصر.