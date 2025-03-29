جيل جديد من «الأبيض» جاهز للمنافسة القارية

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة إلى مدينة الطائف، أول من أمس، للمشاركة في نهائيات النسخة 20 من بطولة كأس آسيا التي تستضيفها السعودية من 3 إلى 20 أبريل المقبل.

حيث يستعد جيل جديد من الكرة الإماراتية لإبراز قدراتهم في بطولة أثبتت على مدار تاريخها أنها منصة لاكتشاف النجوم الصاعدة، عندما يظهر للمرة الثامنة، والأولى منذ عام 2016.

واللعب ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام، وتضم قائمة اللاعبين النهائية التي اختارها المدرب الوطني ماجد سالم، 23 لاعباً، هم:

هود صالح المنهالي وأحمد إكرامي مشرف (الجزيرة) هزاع فيصل علي وعبدالله راشد (العين)، مايد محمد اليماحي وفيصل محمد البريكي (الوحدة)، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، محمد سالم خميس، فهد خليل إبراهيم ومحمد جمال محمد (النصر)، إبراهيم يوسف الجسمي، محمد ناصر أحمد وسالم عصام ياقوت (الوصل)، محمد أحمد مشموم، محمد بطي جمعة وعلي حسن الجسمي (شباب الأهلي)، عبيد عمران سرور، حميد إبراهيم السويدي، سعيد علي الراشدي وعبدالله مناد (الشارقة)، جايدن أديتيبا (أرسنال)، وعبدالله حاتم (الأهلي).

وكان «أبيض الناشئين»، الذي حل وصيفاً في نسخة عام 1990، وذلك على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، قد اختتم تحضيراته للبطولة، بلعب مباراة ودية أمام نظيره منتخب إندونيسيا، على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، وانتهت بالتعادل 2 - 2.

وسجل هدفي منتخبنا مايد عادل ومحمد بطي، ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا خلال مشواره في البطولة، مع منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام، أيام 4 و7 و10 أبريل المقبل.

وستقام جميع مباريات منتخبنا في استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ويضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى في البطولة الآسيوية، مكانهم في نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر 2025، وهي النسخة الموسعة حديثاً، والتي ستضم 48 منتخباً للمرة الأولى.

وتحدث الاتحاد الآسيوي للكرة، عن البطولة المقرر انطلاقها في مدينتي جدة والطائف بالسعودية، يوم الخميس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، مشيراً إلى أن من تلك الأسماء البارزة التي تألقت في هذه البطولة القارية سابقاً، سون هيونغ-مين، تاكومي مينامينو، سردار أزمون، عمر خريبين، تاكيفوسا كوبو، علي جاسم، يانغ مين-هيوك، ونستوري إيرانكوندا، ونوه بأن النسخة الجديدة ستشهد مشاركة 9 منتخبات سبق وتوجت باللقب، مقابل مشاركة 12 منتخباً أيضاً في النسخة الماضية عام 2023.