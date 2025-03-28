خورفكان والجزيرة.. مواصلة الانتصارات

خورفكان، دبي - محمد فضل وأحمد عيسى

يستقبل خورفكان على ملعبه ضيفه فريق الجزيرة لحساب مباريات الأسبوع الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، ويأمل الجهاز الفني لفريق خورفكان في مواصلة لاعبيه سلسلة النتائج الإيجابية التي كان عليها النسور قبل فترة توقف المسابقة.

والتي تمكن عبرها لاعبو خورفكان من تحقيق 3 انتصارات متتالية على كل من العروبة وكلباء والوصل في الجولة الـ 18، وهي النتائج التي رفعت الرصيد إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

وهذا يعتبر أفضل مركز يصل إليه النسور في عصر الاحتراف، والطموحات كبيرة من قبل جمهور خورفكان المنتشي بنتائج فريقه في الآونة الأخيرة بمواصلة حصد المزيد من النقاط والتقدم أكثر في سلم الترتيب.

ويدخل مدرب خورفكان عبدالمجيد النمر مباراة اليوم من أجل رد دين الفريق الضيف الذي جرعه الهزيمة في الدور الأول، ومن المتوقع أن يدفع النمر بذات الأسماء التي حققت سلسلة النتائج الإيجابية الماضية.

ووضع الجزيرة لمساته الأخيرة عبر حصة تدريبية أمس، وقف خلالها الجهاز الفني على جاهزية عناصره للقاء الذي يخوضه الفريق بمعنويات عالية بعد استقرار النتائج في الفترة السابقة وتطور الأداء بشكل عام، مع بلوغه نهائي «كأس الرابطة».

ووصف عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان مباراة الجزيرة بالمهمة لفريقه، محذراً من خطورة الفريق الزائر المنتشي بتأهل لنهائي كأس مصرف «أديب»، والذي يضم عناصر جيده، وقال نسعى لمواصلة حصد النتائج الإيجابية وننتظر ⁠دعم الجمهور، والذي يعد حافزاً لنا من أجل تحقيق الفوز.

وأكد المغربي الحسين عموتة المدير الفني لـ«فخر أبوظبي»، جاهزية لاعبيه بدنياً ومعنوياً وحرصهم على تقديم مستوى جيد والفوز بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن التدريبات أكدت حجم الإصرار الذي يتمتع به اللاعبون، ورغبتهم في إسعاد جماهير النادي.

وأشار عموتة إلى أن المباراة لن تكون سهلة، ذاكراً أن خورفكان يضم في صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة في الفترة السابقة، ولديهم دوافعهم في الفوز، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبهم. وأضاف: «لابد من التركيز في المباراة واستغلال الفرص المتاحة، مع مضاعفة الجهد طوال شوطي اللعب لتحقيق التفوق المطلوب».