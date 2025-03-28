الوصل وعجمان.. تضميد الجراح وحصد النقاط

عجمان، دبي - ياسر قاسم وأحمد عيسى

يسعى الوصل إلى تضميد جراحه عندما يستقبل على ملعبه ضيفه عجمان عند العاشرة من مساء اليوم في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، فيما يعمل «البرتقالي» على مواصلة حصد النقاط في المنافسة وتحقيق فوزه الثالث على التوالي للتقدم في جدول الترتيب.

وعانى الوصل في فترة توقف بطولة الدوري السابقة، بمغادرته دوري أبطال آسيا للنخبة من ثمن النهائي، ومغادرته قبل أيام كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لمصلحة الجزيرة من نصف النهائي، ليدخل لقاء اليوم جريحاً بنتائجه السلبية السابقة.

والتي تشمل بطولة الدوري أيضاً حيث كان قد خسر مباراته في الجولة 18 أمام خورفكان 1 - 2، ليتوقف رصيد «حامل اللقب» عند 27 نقطة ضمن مراكز الوسط.

فيما يدخل عجمان اللقاء بمعنويات عالية، بعد فوزين في الجولتين السابقتين على دبا الحصن والنصر، ما أدى إلى تقدمه في جدول الترتيب ورفع رصيده إلى 25 نقطة مبتعداً عن شبح الهبوط الذي كان يهدده قبل جولات قليلة في المنافسة.

وأكمل «البرتقالي» تحضيراته للقاء وسط اهتمام كبير من الجهازين الإداري والفني، ورغبة اللاعبين في إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيد الفريق في بطولة الدوري وبلوغ المراكز المتقدمة.

وتبدو الأرقام شبه متقاربة بين الفريقين من خلال الجدول، حيث يتقدم الوصل صاحب المركز السادس بنقطتين عن ضيفه عجمان صاحب المركز الثامن، ويأمل الفريق «البرتقالي» في مواصلة نتائجه الجيدة بعد فوزه في آخر جولتين خارج ملعبه على دبا الحصن .

وفي ملعبه على النصر مما أهله للقفز للنقطة 25، حيث أمن بقاءه بشكل عملي، ويبحث حالياً عن مركز متقدم في وسط الجدول، لا سيما والفوز ربما يقفز به مركزين للأمام.

وخاض عجمان فترة إعداد جيدة خلال فترة التوقف التي امتدت شهراً كاملاً، حيث منح المدرب غوران، لاعبي الفريق راحة أسبوعاً ثم بدأ سلسلة التمارين اليومية مع خوض مباراتين وديتين، وحرص المدرب غوران على تنفيذ التكتيك المناسب لمباراة الوصل مع متابعة مباريات الوصل في البطولة الآسيوية.

وأشار الصربي ميلوش، مدرب الوصل، إلى أن فريقه قادم من خسارة أمام الجزيرة وأن ذلك يفرض عليهم تكثيف الجهود وأن يدرك اللاعبون أنهم في حاجة لتقديم أفضل أداء خلال شوطي اللعب، وأثنى ميلوش على منافسه، وقال إن عجمان فريق مميز ومنظم ويمتاز بإجادة الكرات الثابتة. وأضاف: نأمل أن نقدم مباراة جيدة ومستوى يرضي الجماهير وأن ننجح في الفوز بنقاط المواجهة.

وأكد غوران في تعليقه على مواجهة الوصل استفادته الكبيرة من فترة التوقف وجاهزية جميع اللاعبين، وقال تفصيلاً: «بعد مباراتنا السابقة مع النصر كان لدينا الوقت الكافي لمعالجة بعض الأخطاء والعمل على تنفيذ استعداد جيد، خضنا مباراتين وديتين، وجميع اللاعبين جاهزون، ولدي ثقة كبيرة في الفريق لتقديم مستوى جيد، كما حدث في كثير من المباريات ولدي قناعة بتحقيق نتيجة إيجابية».

واتفق مدافع فريق عجمان ميلوش مع مدربه في الفائدة التي جنوها من فترة التوقف. وأضاف: «استعدادنا جيد، ومعروف أن مباريات عجمان مع الوصل دائماً ما تكون قوية وفيها استمتاع للجمهور، ونأمل تقديم مستوى يؤهلنا للعودة بنتيجة إيجابية».