مباراتان في افتتاح الجولة 19 لدوري المحترفين

دبي، الشارقة، أبوظبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي، محمد صادق

تنطلق، اليوم، الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين بمباراتين، حيث يستضيف النصر نظيره البطائح في العاشرة مساءً، على ملعب استاد آل مكتوم، في لقاء يدخله الفريقان بأهداف متباينة، بفعل احتلال النصر للمركز السابع برصيد 26 نقطة، مقابل 16 نقطة للبطائح في المركز 12.

ويبحث خلاله «العميد» الذي لم يذق طعم الفوز في آخر 4 جولات، عن العودة إلى سكة الانتصارات من أجل تحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب، وكانت مباراتهما بالجولة السادسة قد انتهت بخسارة البطائح على أرضه بنتيجة 3 - 4.

ويفتقد النصر خدمات مهاجمه عبدالله توريه، وحارس المرمى عبدالله التميمي بداعي الإصابة وراشد عيسى للإيقاف، فيما لم تتأكد مشاركة المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيش، الذي ما زال يخضع لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الديربي أمام الوصل.

وفي المقابل، لا يعاني البطائح من غيابات مؤثرة، ويحاول «الراقي» تعزيز نتائجه الجيدة بتجنب الخسارة في آخر 3 مباريات بانتصار وحيد وتعادلين، لزيادة فرص ضمان البقاء ومواصلة الابتعاد عن خطر الهبوط.

وقال الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر: «نعود مجدداً إلى منافسات الدوري بعد فترة توقف طويلة، بمواجهة البطائح الذي تطور مستواه بشكل ملحوظ، وحقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، ويجب أن نكون أكثر تركيزاً وحرصاً من أجل تحقيق الفوز، ورغم خروجنا من بطولة دوري أبطال الخليج، إلا أننا قدمنا أداءً قوياً، خصوصاً في مباراة الإياب أمام القادسية.

ولولا حالة الطرد في لقاء الذهاب، لكانت الأمور تغيرت تماماً، والأهم الآن هو أن نحافظ على العقلية والإصرار نفسه، ونعمل بكل قوة للعودة إلى طريق الانتصارات».

في المقابل، أكد فرهاد مجيدي مدرب البطائح، أن فريقه استغل فترة التوقف الطويلة لدوري أدنوك للمحترفين لصالحه، وأوضح أن البطائح خاض تدريباته بشكل جيد، استعداداً للقاء مضيفه النصر، وقال:

«حاولنا العمل على تقوية نقاط الضعف لدينا، وأود أن أشكر اللاعبين على تعاونهم وتدريباتهم القوية، وبشكل عام، نحن جاهزون لملاقاة النصر الذي يعتبر فريقاً جيداً، وتنتظرنا مباراة قوية، وسنخوضها لأجل الفوز».

وفي سياق متصل، يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، فريق العروبة، وذلك عقب نهاية التوقف الدولي أكثر من 25 يوماً لمشاركة أنديتنا خارجياً والمنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

هدف

ويحتل بني ياس المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، ويسعى إلى الفوز وحصد ثلاث نقاط تبعده خطوه أخرى عن مناطق الخطر وعدم الدخول في حسابات معقدة مع اقتراب المسابقة من نهايتها.

كما يسعى بني ياس إلى رد الدين لخسارته بهدف في مباراة الذهاب في الدور الأول، والغريب أن هذا الفوز هو الوحيد الذي حققه العروبة هذا الموسم في الدوري على الإطلاق وجمع به 3 نقاط هي إجمالي رصيده في جدول الترتيب الذي يحتل به المركز الأخير.

إلا أن مهمة الفريق لن تكون سهلة أمام فريق ليس أمامه سوى القتال لتحقيق المعجزة والعودة من بعيد لإنقاذ نفسه من المصير المجهول، ويعد الفريق الأقرب للهبوط إلى دوري الهواة.

واستغل الجهاز الفني لفريق بني ياس فترة التوقف في تجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنياً وتحقيق أقصى درجات الانسجام وتأهيل جميع العناصر، وخاض السماوي مباراة ودية أمام الوحدة لكنه خسر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشدد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس على أهمية وصعوبة مواجهة العروبة في الجولة الحالية، مؤكداً أن سر صعوبة المباراة يكمن في أنها تأتي بعد فترة توقف طويلة للدوري.

وقال إن مباراة العروبة تعد مواجهة بست نقاط لأهميتها في جدول الترتيب بالنسبة للفريقين، ونحن أمام لقاء مهم للغاية بالنسبة لنا، خصوصاً وأن فترة التوقف الأخيرة كان لدينا عدد من اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، موضحاً أن الفريق مطالب بالظهور بمستوى جيد من الجاهزية الفنية والبدنية.