44 فريقاً دولياً في «كأس مينا» لكرة القدم بدبي 9 أبريل

تستضيف دبي منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين، التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس، بدعم مجلس دبي الرياضي، للعام الثالث، ويشارك فيها أكثر من 800 لاعب، يمثلون 44 فريقاً من 12 دولة في مختلف قارات العالم، يتقدمهم فريق نورويتش الإنجليزي، ملبورن الأسترالي، كورينثيانز البرازيلي، كولومبوس الأمريكي، رينجرز الإسكتلندي، والقادسية السعودي، وتحتضن منافساتها ملاعب جبل علي للغولف والرماية، خلال الفترة من 9 إلى 14 أبريل 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، ولوك بلامب من نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية.

وقال أحمد سالم: «يسر مجلس دبي الرياضي، مواصلة دعم هذا الحدث الكبير، والتعاون مع شركة سي بي إف بيرفورمانس من خلال هذه البطولة، التي تعد نموذجاً للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها مع القطاع الخاص، بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

واستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية».

وأضاف أحمد سالم: «تجمع هذه البطولة نخبة من أفضل الفرق من مختلف دول العالم، حيث يشارك فيها أكثر من 800 لاعب، بالإضافة إلى المدربين والإداريين وأسر اللاعبين من الفرق الدولية والمحلية المشاركة، الذين يصل إجمالي عددهم إلى أكثر من 1000، ما يساهم في دعم السياحة الرياضية.

كما أن هؤلاء اللاعبين يمثلون 44 فريقاً من 5 فئات عمرية من 12 إلى 16 سنة، من 6 قارات مختلفة، من بينهم 22 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والأمريكتين الشمالية والجنوبية، يتنافسون أمام 22 فريقاً من الأكاديميات الحكومية والخاصة في الدولة.

لذلك، فإنها تمنح فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقة، مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية، والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، ما يسهم في رفع مستوى اللعب لديهم، ونؤكد حرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم، وتوفير كل سبل النجاح لهذا الحدث».

قال كريس براون: «نحن فخورون للغاية بكوننا في طليعة البطولات الخاصة بكرة القدم للشباب في منطقة الشرق الأوسط. من خلال تنظيم كأس مينا، نحن نقدم تجارب كرة قدم عالمية إلى دبي، موحدين المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم على نفس المسرح.

هذه البطولة ستكون الأفضل على الإطلاق، ولا يسعنا الانتظار لاستقبال الفرق واللاعبين والجماهير في نسخة لا تُنسى». لأول مرة في تاريخ البطولة، سيكون هناك سفير محلي لكأس مينا، وهو لوكاس بيمينتا، مدافع فريق الوحدة.

وسينضم لوكاس إلى تيدي شيرينغهام، السفير الدولي للبطولة منذ بدايتها، في فريق النماذج الرياضية للاعبين الشباب في البطولة، ملهماً إياهم، من خلال مسيرتهم في كرة القدم الاحترافية.

ومن جانبه، قال لوك بلامب: «نحن سعداء لرعاية واستضافة هذه البطولة المهمة، التي تقام للعام الثالث على التوالي، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ومنظمي البطولة، نطمح أن تحقق هذه البطولة أهدافها المرجوة من تطوير مهارات لاعبينا الناشئين، من خلال التنافس الشريف مع الفرق من مختلف دول العالم، وسنحرص في نادي ومنتجع جبل علي، أن نوفر كل سبل الراحة والسلامة للمشاركين والمنظمين والوفود».