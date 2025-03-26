3 مباريات تفصل عموتة عن نيل ثقة الجزيرة في الموسم المقبل

تفصل 3 مباريات فقط، المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة، عن نيل ثقة الإدارة والجماهير لمواصلة مهمته الفنية في الموسم المقبل، بعد أن قاد الفريق إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بتخطي الوصل في نصف النهائي، ليصبح على بعد خطوة من اللقب الذي ينافسه عليه شباب الأهلي في المباراة النهائية المحدد لها 19 أبريل المقبل.

إضافة إلى نجاحه في بلوغ نصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب العين، والذي يلتقي فيه بالشارقة يوم 2 أبريل.

وحال نجح عموتة، في حصد «اللقبين» بالفوز في التحديات التي تنتظره، فإنه سيكون الخيار الأنسب والخيار الأمثل لمواصلة مشواره في قيادة «فخر أبوظبي» خلال الموسم المقبل، خصوصاً أن عقده مع النادي يستمر حتى منتصف 2026، حسب ما تم الإعلان عنه عقب توقيع العقد في يونيو من العام الماضي، بجانب حالة الرضا عن العطاء الذي قدمه سابقاً، حسب تأكيدات جمال النعيمي المدير التنفيذي للنادي.

والذي قال إنهم راضون عن الحسين عموتة والعمل الذي ظل يقوم به مع «فخر أبوظبي» في إشارة إيجابية إلى أن المدرب المغربي سيحافظ على وجوده في القيادة الفنية، ليكمل مهمته وفترة العقد المتفق عليها بين الطرفين.

وسيكون عموتة، تحت ضغط أهمية التتويج باللقبين اللذين ينافس عليهما «فخر أبوظبي» أو أحدهما على أقل تقدير، حتى يضمن البقاء في منصبه، خصوصاً أن الفريق ابتعد عن المنافسة على لقب بطولة الدوري التي يحتل فيها المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد خوض 17 مباراة وبفارق 17 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر، ما يجعل تتويجه باللقب غير وارد بحسابات المنطق.

بينما خسارته للقب «كأس الرابطة»، وعدم نجاحه في التتويج بالبطولة الغالية أو بلوغه النهائي، فإن ذلك سيضعف حظوظه ويفتح الباب أمام كل القرارات، حسب رؤية الإدارة حينها.

وخلال مشواره السابق في البطولات المحلية، قاد عموتة الجزيرة في 25 مباراة، منها 17 في بطولة الدوري و6 في كأس الرابطة ومباراتان في كأس رئيس الدولة، وفاز إجمالياً في 14 وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات، وأحرز لاعبوه 48 هدفاً، واستقبلت شباكه 33 هدفاً.