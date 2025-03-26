نادي الفرجان لكرة القدم يحرز لقب بطولة كأس رمضان

فاز نادي الفرجان لكرة القدم، المبادرة المشتركة بين مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي وصندوق الفرجان، بالمركز الأول في بطولة كأس رمضان 2025 لكرة القدم، التي نظمتها أكاديمية «فاير بلاي» في دبي، فيما أحرز فريق «دينموا» المركز الثاني، و«فاير بلاي» المركز الثالث.

واستهدفت البطولة الفئة العمرية تحت 13 سنة، وجمعت فرقاً وأكاديميات رياضية مختلفة، في أجواء تنافسية، ومثلت البطولة منصة مثالية لاكتشاف المواهب الشابة، ومنحها فرصة للتطور، ضمن بيئة تنافسية محفزة.

وهدفت مشاركة نادي الفرجان في البطولة، إلى تعزيز القيم الرياضية، مثل الالتزام والانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية، إضافة إلى اختبار مستوى لاعبي الفرجان، مقارنة بأكاديميات وأندية لها تاريخ طويل في المجال.

وهنأ راشد الهاجري مدير صندوق الفرجان، نادي الفرجان لكرة القدم، على تحقيقه المركز الأول في بطولة كأس رمضان 2025، مشيداً بأداء الفريق المتميز، والروح الرياضية العالية التي أظهرها خلال البطولة.

وأكد حرص صندوق الفرجان على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في تطوير مهارات الناشئين، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في مختلف البطولات، موضحاً أن دعم مشاركة نادي الفرجان في بطولة رمضان 2025، يأتي في إطار التزام الصندوق بتوفير بيئة رياضية متكاملة في الأحياء السكنية في دبي، تتيح للأطفال والشباب فرصة التطور ضمن أعلى المعايير، بجانب منح اللاعبين فرصة لتمثيل مجتمعهم رياضياً.

وتعزيز روح الانتماء والمنافسة الشريفة، ورفع مستوى المهارات الفردية والجماعية، عبر الاحتكاك بمنافسين من مختلف المدارس الكروية، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الصاعدة، من خلال مشاركات في بطولات أكبر.

من جهته، أعرب الكابتن عبد الله علي أحمد مؤسس أكاديمية هاتريك، عن سعادته بفوز نادي الفرجان لكرة القدم بالمركز الأول في بطولة كأس رمضان 2025، مشيراً إلى أن هذه النتائج المتميزة، تؤكد أهمية هذه البطولات في تطوير مهارات اللاعبين الصغار، وتعزيز شغفهم بالرياضة.

وقال إن مشاركة نادي الفرجان لكرة القدم في البطولة الرمضانية، تمثل محطة مهمة، ضمن رؤية النادي لبناء قاعدة قوية من اللاعبين المتميزين القادرين على المنافسة في مستويات أعلى خلال السنوات القادمة.