«أبيض الناشئين» يدخل محطة الإعداد الأخيرة لـ«الآسيوية»

بدأ منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة، أول من أمس، معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة، ضمن محطة إعداده الأخيرة للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها االسعودية من 3 إلى 20 إبريل المقبل.

وأدى «أبيض الناشئين» حصة تدريبية على ملعب ذياب عوانة تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين، وتضم القائمة 23 لاعباً، وهم:

هود المنهالي، أحمد إكرامي «الجزيرة»، هزاع فيصل، عبدالله راشد «العين»، مايد اليماحي، فيصل البريكي «الوحدة»، سهيل النوبي، مايد عادل، محمد سالم، فهد خليل، محمد جمال «النصر»، إبراهيم الجسمي، محمد ناصر، سالم ياقوت «الوصل»، محمد أحمد مشموم، محمد بطي، علي الجسمي «شباب الأهلي»، عبيد عمران، حميد السويدي، سعيد الراشدي، عبدالله مناد «الشارقة»، جايدن أديتيبا «آرسنال» عبدالله حاتم «الأهلي».