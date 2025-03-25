النهائي الأول بين شباب الأهلي والجزيرة في كأس«أبوظبي الإسلامي» للمحترفين 19 أبريل

حددت رابطة المحترفين، يوم 19 أبريل المقبل، لإقامة المباراة النهائية للنسخة 17 من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (أديب) للموسم الجاري 2024 - 2025، والتي تجمع بين الجزيرة وشباب الأهلي للمرة الأولى منذ 11 عاماً، وتحديداً منذ ختام البطولة منذ موسم 20213 - 2014.

وتوج وقتها «الفرسان» باللقب بعد فوزه بنتيجة 2 - 1، والأولى بين الفريقين عموماً في البطولة نفسها منذ مباراتهما في إياب الدور ربع النهائي موسم 2022 - 2023، وانتهت لمصلحة «فخر أبوظبي» بركلات الترجيح 5 - 4، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل بنتيجة واحدة 2-2.

وتأهل الجزيرة لنهائي البطولة في النسخة الحالية للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ موسم 2013 - 2014، بعد فوزه على الوصل في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور قبل النهائي بنتيجة 3 - 2.

بينما تأهل شباب الأهلي إلى المباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ نهائي موسم 2021 - 2022، وذلك بعد فوزه على الشارقة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي بنتيجة 5 - 3.

حيث يطمح «الفرسان» للوصول للقب السادس في كأس المحترفين، بعد 5 ألقاب حصل عليها مواسم 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2016 - 2017، 2018 - 2019 و2020 - 2021، في حين، يتطلع «فخر أبوظبي» للحصول على لقبه الثاني بعد لقب وحيد حصل عليه موسم 2009 - 2010.

سعادة

من جانبه، أعرب باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بوصول فريقه إلى المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أن التأهل كان مستحقاً وعن جدارة، وعلى حساب فريق الشارقة القوي، والذي واجهه «الفرسان» في 5 مباريات حتى الآن، وكسب منها مباراتين، وتعادل في 3 مواجهات، وقال:

لعب شباب الأهلي بشكل أفضل في مباراتي كأس المحترفين، سواء في الاستحواذ أو عدد الفرص المتاحة للتسجيل، وواجه فريقي صعوبات في المواجهات الهوائية والفردية، وأمل أن نوفق في مواجهتنا الخامسة المقبلة مع الشارقة خلال مارس الجاري، والسادسة هذا الموسم، عندما يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل، في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين،.

كما يمكن أن تجمع بيننا مواجهة سابعة هذا الموسم، إذا نجح كل منا في تجاوز نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونتمنى التوفيق للشارقة في دوري أبطال آسيا، لأنه فريق يستحق ما حققه من نتائج هذا الموسم.

فخر

وفي المقابل، أعرب أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، عن فخره بأداء لاعبي فريقه أمام شباب الأهلي، في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مساء أول من أمس، والذي انتهى بالتعادل 2-2، ولكنها نتيجة لم تكن كافية لاستمرار الشارقة في البطولة، بعدما خسر الذهاب على أرضه 1 - 3.

وقال المدرب الروماني: «استقبلنا 5 أهداف في آخر مباراتين أمام شباب الأهلي من ضربات ثابتة، وأعتقد أن هناك قرارات كانت مؤثرة في لقاء الإياب، ومنها طرد لاعبنا ماجد راشد.

والذي لم يكن مستحقاً من وجهة نظري الشخصية، لأن اللاعب لم يقصد دهس قدم لاعب شباب الأهلي لوكا ميليفويفتش، وأنا سعيد بما قدمه الفريقان من أداء ممتع، وأعتقد أننا خسرنا الفوز والتأهل بعد ضياع فرصة الهدف الثاني من عثمان كمارا في الدقيقة 34، ومع هذا لاحت لنا مجموعة أخرى من الفرص للتسجيل، وفخور بلاعبي الشارقة.

وبروحهم القتالية العالية، على الرغم من الغيابات العديدة بسبب المشاركات الدولية، وأتوقع أننا إذا لعبنا كأس المحترفين بجميع لاعبينا، لكانت الأمور مختلفة، لأننا تقدمنا مرتين في نتيجة الإياب، وكنا قريبين من التأهل، ولست حزيناً على النتيجة، ولكني كنت أتمنى حماية اللاعبين من الإصابة أو الطرد».

أهداف

وأوضح: كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لم تكن من أهدافنا هذا الموسم، نظراً لأننا نخوض دورها نصف النهائي بصفوف غير متكملة، ولذا منحت عدداً من اللاعبين فرصة المشاركة، وقد استقبلنا الأهداف في الذهاب والإياب من أخطاء، ولم تظهر الفروقات أو تأثير الغيابات كثيراً.

وأعتقد أن احتساب 3 ركلات جزاء علينا عدد كبير، وأتمنى مساعدة ودعم الشارقة في دوري أبطال آسيا، بعدما أصبحنا الفريق الوحيد الممثل للدولة قارياً، ولذا لا يجب أن نعاقب على ذلك بلعب سلسلة من المباريات القوية قبل لقاء التعاون السعودي في البطولة الآسيوية، ولا أريد أن أجرح أحداً، لكن ليس طبيعياً وضع مباريات قوية تتمثل بلقاء شباب الأهلي ثم الجزيرة قبل لقاء التعاون، ما يزيد الأمور صعوبة علينا.