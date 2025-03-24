«الأبيض» إلى الرياض للقاء كوريا الشمالية في تصفيات مونديال 2026

تغادر بعثة منتخبنا الوطني الدولة في طريقها إلى العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم، استعداداً للقاء مضيفه منتخب كوريا الشمالية على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاشرة والربع من مساء غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة لتصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تشهد أيضاً، مواجهتي قرغيزستان مع قطر في بيشكيك، وإيران مع أوزبكستان في طهران.

وتسافر بعثة «الأبيض» بعدما أنهى تدريباته ومعسكره الداخلي المغلق في جبل علي بدبي، تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، والذي استؤنف عقب العودة من إيران بعد الخسارة بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة السابعة لتصفيات المرحلة الثالثة، ما زاد من فارق النقاط بين منتخبنا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وأوزبكستان في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وإيران في الصدارة برصيد 19 نقطة، فيما تحتل قطر المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وبفارق 7 نقاط عن قيرغيزستان في المركز الخامس، و8 نقاط عن كوريا الشمالية في المركز السادس الأخير.

ومن المقرر أن يؤدي منتخبنا تدريبه الأخير على ملعب المباراة مساء اليوم، بمشاركة جميع لاعبينا تحضيراً للمواجهة المهمة في تحديد طموح منتخبنا في المنافسة على التأهل المباشر للمونديال، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات المونديال، فيما ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

تضم بعثة منتخبنا 27 لاعباً، وهم: خالد عيسى، حمد المقبالي، خالد توحيد، علي خصيف، محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، زايد سلطان، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالله إدريس، يحيى نادر، ماكينزي هانت، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، جوناتاس سانتوس، لوان بيرارا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل وكايو كانيدو.

يذكر أن، الجولة السادسة كانت قد شهدت فوز منتخبنا على قطر 5 - 0 في أبوظبي، وأوزبكستان على كوريا الشمالية 1 - 0 في فينتيان، وشهدت الجولة السابعة، فوز إيران على منتخبنا 2 - 0 في طهران، وأوزبكستان على قيرغيزستان 1 - 0 في طشقند، وفوز قطر على كوريا الشمالية 5 - 1 في الدوحة.