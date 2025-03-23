ملامح منتخبات مونديال 2026 تبدأ في الظهور

بدأت ملامح المنتخبات المتنافسة في كأس العالم لكرة القدم 2026، في الظهور بحجز المنتخب الياباني أول مقاعد النهائيات، إلى جانب منتخبات الدول المضيفة، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ويشهد غداً الاثنين، حجز المقعد الثاني، عندما تلتقي نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة في مباراة نهائي تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة مباشرة للبطولة العالمية، التي تمت زيادة عدد مقاعدها إلى 48، ويحسم منها 42 مقعداً مع نهاية عام 2025، وبعدها سيتم تحديد آخر المتأهلين باللجوء لملحق التصفيات، بمشاركة 5 منتخبات من الاتحادات القارية الستة، بواقع منتخب واحد من كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، واثنان من الكونكاكاف، ويتنافسون على مقعدين آخرين في المونديال، بينما يتنافس 16 منتخباً في الملحق الأوروبي على آخر 4 مقاعد.

وتسعى كاليدونيا الجديدة، لكتابة تاريخ جديد أيضاً، بسعيها للوصول إلى مشاركتها الأولى في المونديال، بعدما تأهلت لنهائي التصفيات بالفوز على تاهيتي بثلاثية نظيفة، كما تطمح نيوزيلندا إلى الظهور للمرة الثالثة في تاريخها في كأس العالم، بعد نسختي 1982 و2010، ووصلت نيوزيلندا إلى نهائي التصفيات بفوزها بسباعية نظيفة على فيجي، التي وصلت إلى هذا الدور بعد أن حلت ثانياً في ترتيب المجموعة الثانية خلف كاليدونيا الجديدة، فيما حققت نيوزيلندا 9 نقاط كاملة في دور المجموعات من 3 مباريات، مع تسجيل 19 هدفاً وتلقي هدف وحيد، ليصبح رصيدها الإجمالي بعد مباراة فيجي 26 هدفاً، مقابل هدف واحد في شباكها.

وصنعت اليابان بحسم أولى بطاقات التأهل، تاريخاً جديداً، بعد رحلة آسيوية محمومة نحو الوصول إلى كأس العالم، وسطع نجم «الساموراي» تحت قيادة المدرب القدير هاجيمي مورياسو، بأداء استثنائي، أبهر عشاق الكرة، وحقق خلاله الفريق 6 انتصارات، وتعادلاً واحداً في المجموعة الثالثة من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، متربعاً على عرش الصدارة بكل جدارة، بجمعه 19 نقطة، ليحجز مقعداً للظهور للمرة الثامنة على التوالي في كأس العالم، ويمكن أن تقتنص إيران بطاقة التأهل الآسيوية الثانية، في حال تجنّب الخسارة أمام أوزبكستان بعد غد.

هدف

وبالنسبة لتصفيات المونديال في الاتحادات القارية الأخرى، تسعى الأرجنتين لتأمين فرصة الدفاع عن لقب كأس العالم، بالنظر إلى تقدمها في صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية، ويبدو أن بطل العالم الحالي في طريقه لحجز مقعده في نهائيات 2026، بتصدرها لـ 10 منتخبات مشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية، برصيد 28 نقطة، بعد فوزها على أوروغواي بهدف دون مقابل، في مباراتهما بالجولة 13، لتوسع الفارق إلى 6 نقاط عن أقرب منافس، الأكوادور، التي فازت على فنزويلا 2 - 1، ويمكن للأرجنتين تأمين التأهل للمونديال رسمياً للمرة 14 على التوالي، عندما تلتقي يوم 26 مارس الجاري، مع ثالث الترتيب، البرازيل، التي فازت 2 - 1 على كولومبيا، في المركز السادس برصيد 19 نقطة، فيما شهدت الجولة نفسها، فوز باراغواي على تشيلي بهدف دون مقابل، لترفع رصيدها إلى 20 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن أوروغواي بالمركز الرابع.

وتواصل باراغواي تفوقها بعدم الخسارة في آخر 7 مباريات بالتصفيات، منذ تولي غوستافو ألفارو مسؤولية تدريب الفريق، حيث فاز في 4 مباريات، وتعادل في 3، واستقبل 4 أهداف فقط، كما فازت بيرو على بوليفيا 3 - 1، وظلت بوليفيا في المركز السابع برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فنزويلا في المركز الثامن، و3 نقاط عن بيرو في المركز التاسع، وتجمد رصيد تشيلي عند النقطة 9 في المركز العاشر الأخير، لتتعقد أموره أكثر في التأهل للمونديال.

وبعد توقف دام 9 أشهر، عادت التصفيات الأفريقية إلى الحياة، وتعد مصر، والمغرب، وتونس، والسودان والجزائر حالياً، أكثر المنتخبات التي قطعت شوطاً كبيراً، ولكن لا يتوقع حجز أي بطاقات تأهل مباشرة قبل يونيو 2025، فيما لن تستأنف منتخبات الكونكاكاف تصفياتها حتى يونيو 2025، وفي الوقت الحالي، لم تتقدم سوى هندوراس وسورينام وكوستاريكا، بفارق نقطتين على الأقل في صدارة مجموعاتها، وهو ما يعني أن المنافسة لا تزال مشتعلة على التأهل، كما لن يتمكن أي منتخب أوروبي من حجز مكانه في المونديال في الوقت الحالي، حيث بدأت التصفيات الأوروبية في مارس الجاري، بعد إجراء قرعة التصفيات التمهيدية في ديسمبر 2024، ولن يضمن أي منتخب أوروبي التأهل إلى النهائيات، إلا مع فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2025، على أقرب تقدير.