ختام ناجح لبطولة زايد الرياضية للناشئين

اختتمت، أول من أمس، منافسات بطولة زايد الرياضية للناشئين 2025، في ملاعب فندق «إرث» أبوظبي، والتي أقيمت بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام منافسات البطولة كل عام، تكريماً لإرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي لا يزال إيمانه الراسخ بدور الرياضة في بناء الأجيال مصدر إلهام للجميع، ويسهم في تعزيز قيم العطاء، والانضباط، والعمل الجماعي، والتميز.

تفوق

وشهدت المنافسات مشاركة نخبة الأندية والأكاديميات من الإمارات وخارجها، وذلك في منافسات كرة القدم لفئتي تحت 10 سنوات و12 سنة، ومن أبرز الفرق نادي الوحدة، الذي تصدر المنافسات لفئة 10 سنوات، تلاه ثانياً فريق أكاديمية وولفز، ثم فريق أكاديمية فيرست ستار ثالثاً.

وفي فئة تحت 12 سنة، حافظ نادي الوحدة على تفوقه، محققاً المركز الأول، في حين نال فريق ريجنال سبورتس المركز الثاني، وجاء فريق أكاديمية ريال مدريد في المركز الثالث.

وفي الجوجيتسو، تألقت فرق «ذا فورس فور سبورتس»، وإتزان فيتنس، وديلاريفا أبوظبي والراحة، وجوجيتسو الإمارات، ونادي الإمارات للجوجيتسو، وكوبرا رأس الخيمة.

مشاركة

كما شهدت البطولة أيضاً مشاركة لافتة في رياضات أخرى، حيث تنافس 153 لاعباً في مسابقات الشطرنج، بينما شارك 111 رياضياً من ست دول، هي الإمارات، ولاتفيا، وكينيا، وروسيا، ولبنان، والبحرين، في منافسات الجمباز، وفي السباحة، شارك 122 لاعباً من مختلف الأندية والأكاديميات.