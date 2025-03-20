"الأبيض" يخسر أمام إيران بهدفي سردار وموهيبي في تصفيات المونديال





خسر منتخبنا الوطني أمام مضيفه منتخب إيران بهدفين دون مقابل، وسجلهما سردار أزمون في الدقيقة 29 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومحمد موهيبي في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي جرت ضمن الجولة السابعة من منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وشهدت توقفاً طويلاً في شوطها الأول بسبب عطل في إضاءة ملعب إستاد آزادي في طهران مساء اليوم، ليصل زمن الشوط الأول إلى 77 دقيقة، وعززت إيران صدارتها لترتيب المجموعة الأولى بهذا الفوز بوصولها إلى 19 نقطة، بينما توقف رصيد منتخبنا عند 10 نقاط، وعزز منتخب أوزبكستان موقعه في المركز الثاني بوصوله إلى 16 نقطة، بفوزه بهدف دون مقابل على ضيفه قيرغيزستان الذي بقي عند 3 نقاط.

وبدأ منتخبنا المباراة بحذر دفاعي لامتصاص حماس أصحاب الأرض، وتألق خالد عيسى حارس مرمانا، في التصدي لأولى فرص إيران والمباراة في الدقيقة 4، بتحويل الكرة من أمام محمد موهيبي إلى ركلة ركنية، وتوقفت المباراة حوالي 20 دقيقة بسبب تعطل إضاءة الملعب، وعاد اللاعبين إلى غرف الملابس، ثم عادوا لاستئناف اللقاء بعد إصلاح إضاءة الملعب، وواصل بعدها المنتخب الإيراني ضغطه الهجومي، وقابله منتخبنا بأداء دفاعي بتركيز عالٍ، وتهيأت الكرة بخطأ دفاعي في الدقيقة 45، أمام لاعبنا كايو لوكاس، وسدد كرة قوية وهو يقف وحيداً في مواجهة المرمى، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى الإيراني.

واحتسب الحكم 29 دقيقة وقت بدل الضائع للشوط الأول، وتصدى خلالها خالد عيسى بثقة كبيرة لتسديدة روزبيه تشيشمي القوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 5، وتدخل الحارس الإيراني علي رضا، في التوقيت المناسب وتصدى للاعبنا ماكنزي هانت المنطلق من الجانب الأيسر في الدقيقة 20، قبل أن يسجل سردار أزمون هدفاً لإيران في الدقيقة 29، بكرة رأسية بعد عرضية من سامان قدوس، وبعدها بدقيقة أضاع كايو لوكاس، فرصة سهلة عندما مرت عرضية خالد الظنحاني من أمامه وهو يقف وحيداً في مواجهة المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفاً للمنتخب الإيراني بداعي التسلل مع انطلاقة الشوط الثاني، وسدد يحيى الغساني كرة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار قائم المرمى الإيراني في الدقيقة 54، وتصدى خالد عيسى لتسديدة مفاجئة من علي رضا على مرتين في الدقيقة 56، وأنطلق محمد موهيبي من الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء وسددها قوية في الشباك مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 70، وأجرى منتخبنا عدداً من التغييرات على أمل التغيير في الدقائق الأخيرة، إلا أن النتيجة بقت على حالها حتى صافرة النهاية.

ويذكر أن التصفيات الآسيوية شهدت اليوم أيضاً، تأهل اليابان لنهائيات كأس العالم بفوزها على ضيفتها البحرين بهدفي نظيفين على ملعب إستاد سايتاما 2002، ضمن المجموعة الثالثة، التي شهدت كذلك فوز أستراليا على ضيفتها إندونيسيا 5-1، لتواصل اليابان التحليق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، مقابل 10 نقاط لأستراليا، وبقي رصيد البحرين وإندونيسيا عند 6 نقاط، بينما تعادلت عُمان ومضيفتها كوريا الجنوبية 1-1، على ملعب إستاد غويانغ، ضمن المجموعة الثانية، وحافظت كوريا الجنوبية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط لعُمان.