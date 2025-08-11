«الأبيض» يواجه سوريا والبحرين ودياً استعداداً للملحق الآسيوي

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم، برنامج منتخبنا الوطني لشهر سبتمبر المقبل، استعداداً لخوض مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، عندما يواجه منتخبنا منتخبي عُمان وقطر، في استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويُقيم "الأبيض" معسكراً تدريبياً في دبي للفترة من 25 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب سوريا يوم 4 سبتمبر، والثانية أمام منتخب البحرين يوم 8 من الشهر ذاته، في استاد زعبيل بنادي الوصل.

وقدّم مطر الصهباني عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، جزيل الشكر لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، على دعمه ومتابعته للمنتخب، مؤكداً أن هذا الدعم له تأثير إيجابي مباشر في إعداد "الأبيض".

كما تقدم بالشكر أيضاً إلى مجلس إدارة الاتحاد على الاهتمام المتواصل بالمنتخب وثقتهم بالجهاز الإداري، وأشاد بجهود الأمانة العامة التي سهّلت كافة الأمور ولبّت الاحتياجات والمتطلبات، وثمن دور رابطة المحترفين الإماراتية وحرصها على توفير المساحة الكافية للمنتخب وتنسيقها لروزنامة مسابقاتها مع اتحاد الكرة بما يخدم "الأبيض" في مشاركاته المقبلة.

وعن التنسيق مع الأندية، قال: "التعاون والتنسيق مع الأندية سار بأفضل طريقة بخصوص اللاعبين الدوليين، وهذا التعاون مهم جداً للمنتخب الوطني في هذه المرحلة من الإعداد، ونحن نثمن تعاون إدارات الأندية ونشكرهم على دعمهم لـ(الأبيض)".

وفي الوقت نفسه أثنى الصهباني على جهود الإدارات التي عملت مع المنتخب خلال السنوات الماضية، وأكد أن التجمع الذي استمر لمدة 10 أيام في المعسكر الخارجي في النمسا، حقق أهدافه من الناحيتين الفنية والبدنية، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، على تنفيذ البرنامج بشكل تام من خلال الحصص التدريبية اليومية، إلى جانب الاجتماعات الفنية مع اللاعبين.

وقال: "المدرب كوزمين يشعر بالسعادة والرضا من أداء اللاعبين خلال التدريبات والمباريات التجريبية واستيعابهم لأسلوب اللعب، ولا بد من الإشادة بانضباط اللاعبين والتزامهم بالتعليمات، وهذا له دور واضح في إنجاح المعسكر الخارجي".

وتحدث الصهباني عن التجربتين الوديتين اللتين خاضهما "الأبيض" أمام ليتشي الإيطالي وبرافو السلوفيني، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التجارب هو قيام الجهاز الفني بتطبيق أفكاره، وتعرفه بشكل أكبر وأوسع على مستويات اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية وزيادة التجانس فيما بينهم، خاصة أن هناك عدداً من العناصر تنضم للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب.

وأوضح أن المعسكر المقبل سيكون أكثر فائدة، خاصة أن المسابقات المحلية ستبدأ قريباً، وسيخوض اللاعبون مباريات رسمية مع أنديتهم، وهذا يرفع الجاهزية الفنية والبدنية، مؤكداً حرص الجهاز الفني على متابعة أداء كافة اللاعبين الدوليين، بمن فيهم الذين غابوا عن تجمع النمسا بداعي الإصابة.

وبالنسبة للمواجهتين الوديتين أمام سوريا والبحرين قال: "اختيار هذين المنتخبين جاء نتيجة قربهما من مستوى المنافسين في الملحق الآسيوي، وسيكونان اختباراً حقيقياً للأبيض، وفرصة كبيرة للجهاز الفني للاطمئنان على حالة المنتخب وجاهزيته".