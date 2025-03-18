ماكدونالدز الإمارات بطلاً لرمضانية «شركاء المحترفين»

توج فريق ماكدونالدز الإمارات بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة شركاء رابطة المحترفين الإماراتية، بعد تغلبه على فريق رابطة المحترفين بخمسة أهداف مقابل هدفين في نهائي البطولة، الذي أقيم في المارية أكتيف بأبوظبي، وحقق فريق شركة أدنوك المركز الثالث بعد تفوقه على فريق شركة آفاتريد بسبعة أهداف مقابل هدفين.

توج الفائزين سعيد عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، ويوسف أمين يوسف، نائب رئيس أول الدعم المؤسسي لمجموعة أدنوك.

يذكر أن منافسات النسخة الثالثة من بطولة شركاء رابطة المحترفين الإماراتية التي أقيمت في يوم واحد، شهدت مشاركة من شركاء ورعاة رابطة المحترفين الإماراتية، وممثلي وسائل الإعلام.

حيث شارك في نسخة البطولة لهذا العام كل من فريق أدنوك وفريق شركة قصر الإمارات ماندارين أورينتال، فريق مجموعة «إم. بي. إم. إي»، فريق الاتحاد للقطارات، فريق سالم الشعيبي للمجوهرات، فريق شركة الرصاصي للعطور، فريق شركة ماكدونالدز الإمارات، فريق شركة آفاتريد، فريق النابودة للسيارات، فريق فنادق ريكسوس، فريقا رابطة المحترفين.