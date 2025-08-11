الإصابات تضرب نجوم «الأبيض» قبل معسكر سبتمبر

تعرّض 4 من نجوم منتخبنا الوطني الأول للإصابة خلال الأيام القليلة الماضية، وهم ماجد حسن، فابيو دي ليما، يحيى نادر، وعدلي محمد، وفي الوقت نفسه، انضمت عناصر مرشحة للوجود مع «الأبيض» خلال الشهور المقبلة، لتتسع قاعدة الاختيار أمام الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا، عند اختيار قائمة مواجهتي منتخبَي عُمان وقطر، يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات المجموعة الأولى للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واستبعد ماجد لاعب وسط الشارقة، من صفوف «الأبيض» خلال الأيام الأولى من المعسكر الخارجي في النمسا، بعد تعرضه للإصابة في مباراة ودية، خاضها ناديه في معسكره الخارجي في نفس الدولة أيضاً، وعاد اللاعب إلى الإمارات لتلقي العلاج، ويتوقع أن يلحق بالمشاركة مع فريقه، عندما يحل ضيفاً على دبا السبت المقبل، في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، فيما غادر فابيو معسكر المنتخب عائداً للإمارات، بعد شعوره بالآلام، ويخضع حالياً لبرنامج علاجي وتدريبي خاص مع ناديه الوصل، استعداداً للقاء ضيفه بني ياس، الأحد المقبل، في افتتاحية الدوري.

وقبل ساعات قليلة، كشف العين عن إصابة لاعبه يحيى نادر في الجزء العلوي من الساق، خلال وجوده مع «الأبيض»، وخضوع اللاعب لبرنامج علاجي خاص، يغيب على أثره عن انطلاقة العين في بداية الدوري، عندما يستضيف البطائح السبت المقبل، في الجولة الأولى للمسابقة، بينما أعلن نادي النصر، عن إصابة حارس مرماه الدولي عدلي محمد، والقادم خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي من ساوثهامبتون الإنجليزي، بعقد يمتد لخمس سنوات، بتمزق غضروفي في الركبة اليمني، خلال تدريبات معسكر منتخبنا الوطني، وأوضح النادي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الحارس، أظهرت إصابته، والتي تحتاج إلى خضوعه لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن مدة غيابه، ولكن بالتأكيد لن يكون حاضراً مع «العميد» في الجولات الأولى من عمر دوري المحترفين.

وتأتي إصابات رباعي المنتخب الوطني في وقت حساس من تحضيرات منتخبنا الوطني، الذي يستعد لمعسكر إعداد ثانٍ مطلع سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله مباراتين وديتين، في آخر التجهيزات القوية، قبل خوض تصفيات الملحق الآسيوي، والتي يعول عليها «الأبيض» كثيراً في اقتناص بطاقة المركز الأول للمجموعة الأولى، والتأهل المباشر إلى كأس العالم، وبالتالي، تجنب خوض مشوار طويل آخر من المباريات الصعبة للمنافسة على آخر بطاقات الوصول للمونديال، المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ورغم أن تراكم الإصابات والغيابات يفرض تحديات كبيرة على الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب الاستقرار الفني والجاهزية الكاملة لجميع اللاعبين، إلا أن هناك أوراقاً أخرى تستعد لنيل شرف الاستدعاء، لتمثيل منتخبنا الوطني خلال المرحلة المقبلة، ما يساعد كوزمين على إعادة النظر في القائمة، دون تعديل خططه التكتيكية، لتعويض الغيابات المؤثرة، وتضم غلوبير ليما، محمد ربيع، غوستافو، ليوناردو أفور، سوسو، تفادزوا، روستاند، عمر تراوري، لياندرو، وجونينو، بالإضافة لأسماء سبق ومثلت «الأبيض»، مثل جونيور نداي، عصام فايز وجوناتاس.

وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت قوائم اللاعبين المرشحين لتمثيل «الأبيض» مستقبلاً، بانضمام ماتيوس ليما وكون سانتوس لاعبي شباب الأهلي، إلى قائمة فريقهم، وتضم أيضاً، رينان، سواريز، بالا، كارتابيا ويوري سيزار، وارتفعت قائمة العين بانضمام حميد محمد وساركي، إلى كل من حسن ساني، كوامي، ايريك، سيكو بابا، بالاسيوس، ونافو، ولدى الجزيرة فينيسيوس، رافيل، ليكوفيتش، محمد ربيع، ريتشارد اكونور، كوليبالي، برونو، وتراوري، والوحدة لديه كايو كانيدو، ساشا، علاء زهير، بيمينتا، روبن فيليب، وفاكوندو، والنصر لديه سوسو، عدلي محمد، جوناتاس، غلوبير ليما، جوستافو، وجونيور، والشارقة لديه ميلوني، لوان، كمارا، ولوكاس كايو، ولدى الظفرة لاعبوه روستاند، ليوناردو افور، ومازن الحراصي، والوصل لديه سياكا، فابيو دي ليما، نيكولاس خيمينيز، وعجمان لديه سيلفا وعصام فائز، وكلباء لديه لياندرو، والبطائح لديه الفارو دي اوليفيرا، ودبا لديه تافادزوا.