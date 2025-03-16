12 لاعباً بقائمة «أبيض الشاطئية» في البطولة الآسيوية

اختار فيكتور فاسكيز مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية 12 لاعباً للمشاركة في بطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية، التي تنطلق منافساتها بتايلاند الخميس المقبل، وتستمر حتى 30 مارس الجاري، واللاعبون هم: محمد الجسمي، حميد جمال، راشد عبيد، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، جاسم أحمد، محمد عبيد، علي محمدي، عبدالله عباس، وليد محمدي، وراشد عيد، ويصنف منتخبنا برصيد 1763.75 نقطة، في المركز السادس عالمياً والأول آسيوياً، وهذا هو أفضل تصنيف يحققه «أبيض الشاطئية» في تاريخه، وكان أفضل مركز وصل إليه سابقاً هو السابع في مارس 2024.

ويبدأ «أبيض الشاطئية» الذي يقيم حالياً معسكر إعداد في تايلاند، وسبق له التتويج باللقب الآسيوي مرتين عامي 2007 و2008، مشواره في النسخة الـ 11 الجمعة المقبل، عندما يواجه ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، منتخب أفغانستان، كما تشهد الجولة الافتتاحية للمجموعة نفسها، مواجهة تجمع بين إيران وإندونيسيا، في حين، تنطلق المباراة الأولى لحساب المجموعة الأولى مساء الخميس المقبل، حين يلاقي منتخب الكويت شقيقه منتخب لبنان، تليها مباراة تايلاند والهند.