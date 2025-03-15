حمدان بن مبارك يلتقي لاعبي الأبيض في جبل علي



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على ضرورة التركيز خلال مباراتي منتخبي إيران وكوريا الشمالية، وتقديم الأداء المناسب الذي يضمن تحقيق المنتخب لأهدافه في هذه المرحلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. جاء ذلك خلال لقاء معاليه أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني في مقر إقامتهم في منطقة جبل علي بحضور نائبي الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وخاطب معالي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اللاعبين قائلاً: إن جمهور الكرة الإماراتية يأمل منكم أن تقدموا أفضل ما لديكم لتحقيق طموحاته، فهو يتطلع لرؤيتكم تلعبون في البطولات الدولية الكبرى، أهمها نهائيات كأس العالم. وأشاد معاليه بجهود جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.

وكان الأبيض قد عاد لأداء تدريباته اليوم بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين، وشهدت التدريبات انضمام لاعبي الوصل والشارقة وشباب الأهلي والنصر بعد مشاركتهم مع أنديتهم في البطولات الخارجية سواء الآسيوية، فيما سيلتحق اللاعب ماكنزي هانت بالمعسكر يوم بعد غد.

يذكر أن الأبيض سيواجه منتخب إيران الخميس المقبل على استاد آزادي في العاصمة، طهران، فيما يُواجه منتخب كوريا الشمالية في الرياض 25 مارس الجاري.